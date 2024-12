Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kéo theo vàng miếng SJC đi lên và hướng đến mức hơn 87 triệu đồng.

Biến động vàng ngày 12.12: Giá vàng tiếp tục tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ

Sáng 12.12, giá vàng thế giới dao động quanh mức 2.705 USD/ounce, tăng 4 USD so với hôm qua. Riêng hợp đồng vàng tương lai chốt phiên 11.12 (theo giờ Mỹ) tăng 1,4% lên 2.756,4 USD/ounce.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 12.12, trong nước, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết mua vào 84,6 triệu đồng/lượng, bán ra 87,1 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, Doji niêm yết mua vào 84,8 triệu đồng, bán ra 87,3 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 200.000 đồng, mua vào 84,5 triệu đồng, bán ra 85,9 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty PNJ mua vàng nhẫn với giá 84,8 triệu đồng, bán ra 85,9 triệu đồng, tăng 200.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán;

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng, đưa giá mua vàng nhẫn lên 84,7 triệu đồng, bán ra 86,1 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà tăng sau báo cáo của Bộ Lao động Mỹ. Hôm qua, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 của Mỹ được công bố tăng 0,3% so với tháng 10 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters trước đó. Nếu loại trừ biến động của thực phẩm và năng lượng, CPI lõi của tháng 11 tăng 0,3% so với tháng liền trước và 3,3% so với cùng kỳ, cũng phù hợp với dự báo của Dow Jones.

Giá vàng miếng SJC sáng 12.12 tiếp tục tăng ẢNH:NGỌC THẮNG

Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD lên mức kịch trần, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường tự do lại giảm.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 6 đồng, lên 24.259 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD lên mức kịch trần khi thêm 6 đồng, ACB mua vào lên 25.160 - 25.190 đồng, bán ra 25.471 đồng;

Vietinbank mua vào 25.163 đồng, bán ra 25.471 đồng…

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh ở mức 25.550 đồng chiều mua vào, bán ra 25.650 đồng, giảm 15 đồng so với trước đó.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhanh, chỉ số USD-Index tăng thêm 0,25 điểm, lên 106,65 điểm. Đồng USD tăng cao hơn vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ mới công bố phù hợp với dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trong 4 tuần qua (từ ngày 11.11 - 6.12), lãi suất huy động của các ngân hàng biến động nhiều với 18/36 nhà băng tăng lãi suất, 6 ngân hàng giảm và 3 ngân hàng vừa tăng vừa giảm ở các kỳ hạn.

Theo đó, tăng lãi suất tiết kiệm mạnh nhất phải kể đến SeABank với 0,85% kỳ hạn 6 tháng tại quầy lên mức 4,6%/năm; tăng 0,79% kỳ hạn 9 tháng lên mức 4,74%/năm; tăng 0,65% kỳ hạn 3 tháng lên mức 4,1%/năm. Hiện mức cao nhất ở ngân hàng này là 5,75%/năm kỳ hạn 24-36 tháng tại quầy, với hình thức gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ này, Agribank ghi nhận sự tăng cao lãi suất với 0,5% các kỳ hạn từ 1-9 tháng gửi tại quầy lên mức 2,2-3,5%/năm. Hiện mức cao nhất ở ngân hàng này là 4,8%/năm kỳ hạn 24 tháng tại quầy. Các ngân hàng còn lại hầu hết tăng nhẹ lãi suất với chỉ từ 0,1-0,3%/năm, gửi tại quầy và online.

6 ngân hàng giảm nhẹ lãi suất với mức chỉ 0,1%/năm ở một số kỳ hạn, tại quầy và online, gồm BacABank, Indovina, BaoVietBank, NCB, Nam A Bank, ABBank. Còn 3 ngân hàng đồng thời tăng và giảm lãi suất ở một số kỳ hạn gồm: Indovina, BaoVietBank và NCB.

4 ngân hàng có lãi suất trên 7%/năm gồm MSB với số tiền trên 500 tỉ đồng, DongABank có lãi suất trên 200 tỉ đồng, lãi suất 7,5%; HDBank áp dụng lãi suất 7,7-8,1% với số tiền trên 500 tỉ đồng; PVCombank có lãi suất 9,5%/năm với số tiền trên 2.000 tỉ đồng. Số tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng. Với số tiền dưới 200 tỉ đồng, hiện mức lãi suất cao nhất hệ thống là 6,35%/năm tại GPBank, kỳ hạn 24-36 tháng, online. Riêng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật của tháng 12.2024, lãi suất cao nhất là 6,4%/năm tại Eximbank các kỳ hạn 18-24-36 tháng online. Ở kỳ hạn 9 và 12 tháng, hiện mức lãi suất cao nhất là 5,9%/năm và 6,25%/năm thuộc GPBank, gửi online. Ở kỳ hạn 6 tháng, hiện mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm, tại DongABank, gửi tại quầy.