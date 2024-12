Giá vàng hôm nay 12.12.2024: Tiếp tục tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ

Sáng 12.12, giá vàng thế giới dao động quanh mức 2.718 USD/ounce, tăng 18 USD so với hôm qua. Riêng hợp đồng vàng tương lai chốt phiên 11.12 (theo giờ Mỹ) tăng 1,4% lên 2.756,4 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được mua vào 84,8 triệu đồng/lượng, bán ra 87,3 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá mua bán vàng miếng tại các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác cũng tương tự.

Giá vàng miếng SJC sáng 12.12 tiếp tục tăng ẢNH:NGỌC THẮNG

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC vẫn được duy trì ở mức mua vào 84,3 triệu đồng, bán ra 85,7 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty PNJ mua vàng nhẫn với giá 84,9 triệu đồng, bán ra 86,1 triệu đồng, tăng 300.000 đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng, đưa giá mua vàng nhẫn lên 84,7 triệu đồng, bán ra 86,1 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà tăng sau báo cáo của Bộ Lao động Mỹ. Hôm qua, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 của Mỹ được công bố tăng 0,3% so với tháng 10 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters trước đó. Nếu loại trừ biến động của thực phẩm và năng lượng, CPI lõi của tháng 11 tăng 0,3% so với tháng liền trước và 3,3% so với cùng kỳ, cũng phù hợp với dự báo của Dow Jones.

Báo cáo trên cho thấy, lạm phát của Mỹ dù vẫn còn cao so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra nhưng cũng không quá nóng. Ông David Meger, Trưởng bộ phận giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định trên CNBC rằng, vàng tăng dựa trên tiền đề dữ liệu CPI ổn định hoặc chắc chắn phù hợp với kỳ vọng, lạm phát không tăng thêm nữa nhưng vẫn ổn định sẽ cho phép Fed gần như chắc chắn hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.