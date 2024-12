Giá vàng hôm nay 5.12.2024: Vàng miếng dậm chân tại chỗ

Sáng 5.12, giá vàng trong nước đứng yên. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng SJC với giá 83 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng duy trì ở mức mua vào 83 triệu đồng, bán ra 84,3 triệu đồng.

Riêng Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn thêm 100.000 đồng ở chiều mua vào, lên 83,2 triệu đồng và tăng 50.000 đồng chiều bán ra, lên 84,35 triệu đồng. Tập đoàn Doji duy trì giá mua vào 83,3 triệu đồng và bán ra 84,3 triệu đồng như cuối ngày hôm qua…

Giá vàng miếng SJC sáng 5.12 dậm chân tại chỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.650 USD/ounce, cao hơn hôm qua 5 USD. Theo TTXVN, phát biểu trong cuộc trao đổi với báo giới do tờ New York Times chủ trì diễn ra hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - cho biết nền kinh tế Mỹ hiện mạnh hơn so với thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo ông Powell, thông tin tích cực chính là việc Fed có thể cẩn trọng hơn trong việc định ra lãi suất trung tính - mức lãi suất không thúc đẩy hay kìm hãm tăng trưởng. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed không đề cập trực tiếp đến đường hướng chính sách của Fed tại phiên họp từ ngày 17 - 18.12 tới. Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng có thể tiến trình giảm lãi suất của Fed sẽ chậm lại.

Trước đó, báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 146.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn một chút so với dự báo tăng 150.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Thị trường tỏ ra thờ ơ khi báo cáo từ ADP không như mong đợi. Theo công cụ khảo sát Fedwatch của CME Group, giới đầu tư dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng 12 và thêm hai đợt cắt giảm trong năm 2025.