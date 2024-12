Giá USD hôm nay 9.12.2024: Đồng loạt giảm

Sáng 9.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.248 đồng, giảm 7 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì không thay đổi như nhiều tháng qua khi mua vào 23.400 đồng và bán ra 25.450 đồng.

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.157 đồng, bán ra 25.460 đồng, giảm 7 đồng so với cuối tuần qua; BIDV cũng giảm 6 đồng khi còn mua chuyển khoản với giá 25.165 đồng và bán ra 25.460 đồng… Giá USD tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào xuống 25.590 đồng và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.700 đồng.

Giá USD sáng 9.12 trong nước đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index vượt lên trên ngưỡng 106 điểm và đang xoay quanh 106,04 điểm, tăng 0,7 điểm so với hôm qua. Mặc dù lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh 40 năm vào giữa năm 2022, những tháng gần đây cho thấy giá cả có xu hướng tăng trở lại. Đồng thời, báo cáo việc làm tháng 10 và nhiều báo cáo khác đã chỉ ra thị trường lao động vẫn đang tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm lại.

Tuần này, các nhà đầu tư đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 11.12. Theo Dow Jones, các nhà kinh tế dự đoán CPI toàn phần đã tăng 2,7% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tác động của giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, các nhà kinh tế kỳ vọng CPI lõi tăng 3,2% so với một năm trước. Kế tiếp là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 sẽ được công bố một ngày sau đó. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones cũng ước tính PPI toàn phần và PPI lõi đều nhích 0,2% so với tháng liền trước. Thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp diễn ra vào tuần sau.