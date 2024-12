Giá USD hôm nay 2.12.2024: Đồng loạt giảm

Sáng 2.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.240 đồng, giảm 11 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản ở mức 25.149 đồng, bán ra 25.452 đồng, giảm 11 đồng so với cuối tuần qua; BIDV cũng giảm 11 đồng, đưa giá mua xuống còn 25.152 đồng và bán ra xuống 25.452 đồng…

Giá USD tự do sáng nay cũng đi xuống khi được mua vào ở mức 25.610 đồng, bán ra 25.720 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá USD sáng 2.12 đồng loạt giảm ẢNH: HUY HƯNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 106,13, tăng 0,3 điểm so với hôm qua. Trước đó, đồng bạc xanh đã giảm mạnh trong phiên cuối tuần qua trong bối cảnh triển vọng lãi suất ở Nhật Bản tăng và chính sách nới lỏng ở châu Âu. Trong khi đó, giao dịch tại Mỹ khá ít trong phiên cuối tuần sau Lễ Tạ ơn. Triển vọng lãi suất thấp hơn của Mỹ cũng gây áp lực lên đồng bạc xanh. Thuế nhập khẩu của ông Donald Trump có thể thúc đẩy lạm phát của Mỹ, khiến các quan chức Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất.

Theo Bloomberg, các nhà đầu tư quốc tế được cho là đang bán ra USD sau đợt tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ trong tháng vừa qua. Dù vậy, bức tranh dài hạn của đồng USD vẫn không quá u ám. Tính từ đầu năm, chỉ số đồng USD vẫn tăng hơn 5%. Theo ông Mingze Wu - chuyên gia tại StoneX Financial - xu hướng đi ngang có thể sẽ duy trì từ nay đến lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1 năm sau, khi các chính sách cụ thể được công bố...