Liên quan vụ 2 bé gái mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), chiều 8.4.2024, thông tin từ cơ quan công an cho biết đã xác định được nữ nghi phạm khống Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã khống chế đưa hai cháu bé đi.

Giải cứu 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công an xác định khoảng 20 giờ 30 phút 3.4.2024, nghi phạm này đã lợi dụng lúc 2 cháu bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, nghi phạm đặt taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chủ trì phối hợp Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi khi đang khống chế 2 đứa bé tại Căn hộ 10.05 tháp Ruby (Chung cư Saigon Pearl).

Lực lượng phối hợp đã khống chế nghi phạm, giải cứu 2 cháu bé an toàn, khỏe mạnh. CACC

Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 2 cháu bé bị mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã hiệp đồng với Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu, trao trả 2 cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn; đồng thời, tiếp tục củng cố, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định.



Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 3.4, một phụ nữ 27 tuổi (ngụ quận 7, TP.HCM) cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1). Lát sau chị đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 mét.

2 bé gái 7 tuổi và 3 tuổi tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

Khoảng 30 phút sau, người mẹ chờ đợi nhưng không thấy 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi quay lại. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không gặp các bé nên trình báo mất tích.