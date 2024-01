Hành trình truy bắt nghi phạm giết cô gái ở Hóc Môn cướp SH

Liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm giết cô gái ở Hóc Môn, cướp xe SH trốn về Long An, 1.000 chiến sĩ công an đã trải qua 72 giờ truy lùng nghẹt thở khi nghi phạm đang lẩn trốn ở cánh rừng keo thuộc xã Lương Hoà, H.Bến Lức, tỉnh Long An.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm bị bắt THANH TUYỀN

Trưa 6.1, Tâm đội mũ mặc áo sơ mi đỏ, quần ngắn, đến quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn). Lúc này, chỉ có nữ nhân viên N.T.H.C (30 tuổi) ở quán.

Tâm vờ nói chuyện để đánh lạc hướng chị C. Sau khi chị này quay lưng, Tâm đâm hàng chục nhát dao vào người khiến chị C. gục xuống. Nghi phạm lấy xe SH và 2 triệu đồng rời khỏi hiện trường.

Xem nhanh 20h ngày 9.1: Lời khai ớn lạnh nghi phạm giết người ở Hóc Môn | Nguyên nhân rơi máy bay SU-22

Huy động 1.000 công an, 7 flycam, 7 chó nghiệp vụ có mặt tại nơi lẩn trốn của nghi phạm

Sau khi tiếp nhận thông tin có vụ giết người cướp của trên địa bàn, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đến hiện trường để truy xét.

Những điều tra viên, trinh sát viên kỳ cựu, có kinh nghiệm nhất nhanh chóng đến hiện trường, ghi nhận nạn nhân bị sát hại dã man với nhiều nhát dao chí mạng.

Người dân nhận dạng hung thủ sau khi gây án, hung thủ ghé tạp hóa mua mì CTV

"Lúc này, khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, truy xét bất lợi cho cơ quan điều tra vì chỉ có một nhân chứng nhưng không trực tiếp chứng kiến hung thủ gây án mà chỉ nghe tiếng xe máy rời khỏi quán cà phê với tốc độ cao. Xung quanh quán cà phê không có quán sá khác hay camera an ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định và khoanh vùng, rà soát kẻ gây án, qua sàng lọc nổi lên Nguyễn Thanh Tâm", trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng PC02 nhớ lại.

Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, 7 flycam, 7 chó nghiệp vụ đến khu vực rừng keo tại ấp 7, xã Lương Hoà, H.Bến Lức, tỉnh Long An - là khu vực lẩn trốn của nghi phạm. Tuy nhiên, khi phát hiện công an đang truy bắt, Nguyễn Thanh Tâm đã bỏ lại xe máy, rồi ẩn nấp trong các lùm cây rậm rạp.

Phát hiện quả dừa mới bị đập vứt trong rừng cây

Trung tá Thắng nhớ lại, khu vực nghi phạm lẩn trốn có rất nhiều kênh rạch, rộng hơn 50 ha, cây cối cao quá đầu, nhiều gai, rắn, ong nhiều, quá trình truy vết rất khó khăn.

"Do rừng cây quá rộng nên lúc đó chưa bắt được nhưng lãnh đạo phòng yêu cầu lập 40 chốt bao vây quanh khu rừng cây để chắc chắn hung thủ không thể trốn ra ngoài được. Ngoài dấu chân có một chi tiết đặc biệt để lực lượng công an xác định chắc chắn Nguyễn Thanh Tâm còn lẩn trốn trong rừng cây đó là quả dừa vừa mới bị đập", trung tá Thắng kể.

Lực lượng truy bắt tiến sâu vào rừng cây THANH TUYỀN

Lúc này, lực lượng công an phân tích, có nghi phạm dùng tay đập quả dừa vì không có dao để chặt. "Bởi vậy chúng tôi có niềm tin vững chắc là hung thủ đang ở khu rừng cây này nên phải nhanh chóng tấn công, truy lùng. Trong rừng cây có rất nhiều loại ong và 10 chiến sĩ bị ong vò vẽ chích phải nhập viện", Phó trưởng PC02 khẳng định.

Máy múc được đưa vào rừng cây để truy vết, tiến sâu vào điểm nghi phạm lẩn trốn THANH TUYỀN

Đến sáng 9.1, trên trời có flycam, bên dưới có cả ngàn chiến sĩ công an, chưa kể còn có người dân hỗ trợ, xe cơ giới, xe múc tiến vào rừng, lúc này, Tâm đang ẩn nấp dưới nước, dùng lá khô ngụy trang che đầu, hở mặt để thở. Nghi phạm sợ máy múc múc trúng người nên đứng dậy bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Hàng trăm người dân reo hò khi bắt được hung thủ

Sau 72 giờ nghẹt thở truy bắt nghi phạm, hàng trăm người dân khu vực ấp 7, xã Lương Hoà vỗ tay chúc mừng, reo hò vì sau những ngày sống trong lo sợ, không dám vào rừng, người dân đóng chặt cửa nhà vì sợ đối tượng có thể gây án. Nay, người dân vui mừng khôn xiết vì hung thủ bị bắt, trả giá về hành vi của mình, còn người dân trở về cuộc sống bình yên.

"Cảm xúc lúc đó rất đặc biệt, bắt được hung thủ giết cô gái, cướp xe SH, người dân vui khiến chúng tôi ấm lòng. Chúng tôi vui đã ngăn chặn cái ác, giữ bình yên cho nhân dân", trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 xúc động.