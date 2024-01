Bắt kẻ giết cô gái, cướp SH: Huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ

Người dân rất hỗ trợ lực lượng công an

Tại buổi họp báo chiều nay 9.1 thông tin kết quả truy bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm giết cô gái, cướp SH, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) cho biết, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì tiếp tục gây án.

Trong quá trình gây án, Tâm đến tiệm cắt tóc để cướp tài sản. Nhưng do quán cắt tóc đông người, nên Tâm di chuyển đến địa điểm khác để cướp tài sản và gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại H.Hóc Môn vào ngày 6.1 gây xôn xao dư luận.

Sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc truy bắt. Sau khi xác định được địa điểm Tâm lẩn trốn, xác định nghi phạm rất manh động, nếu để thoát thì lo ngại nghi phạm sẽ gây ra vụ án khác tương tự, vì vậy lực lượng công an đã bao vây khu vực rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện, Bến Lức, Long An.

"Người dân rất hỗ trợ lực lượng công an, nấu từng gói mì tôm cho ăn, đốt lửa sưởi ấm trong quá trình truy bắt nghi phạm. Những hình ảnh đấy rất xúc động, giúp chúng tôi ấm lòng", trung tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) tại họp báo NGUYỄN ANH

Bằng mọi giá phải bắt nghi phạm gây án trong thời gian nhanh nhất

Khi vụ án giết cô gái, cướp xe SH bất ngờ xảy ra, với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và cấp ủy, chính quyền, người dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ.

Sau 72 giờ truy bắt, Ban chuyên án đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án. Công an TP.HCM đã di lý Tâm về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an TP.HCM thông tin: lúc 11 giờ 30 ngày 6.1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại địa chỉ 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị N.T.H.C (31 tuổi; hộ khẩu thường trú: Hiệp Thạnh, Hiệp Đức, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); tài sản bị chiếm đoạt: 1 xe máy.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP.HCM; đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt nghi phạm gây án trong thời gian nhanh nhất.

Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi nghi phạm lẩn trốn rất rộng (khoảng 50 ha), giáp ranh sông. Tuy nhiên, tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để nghi phạm trốn thoát.