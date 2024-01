Nóng: Đang họp báo vụ nghi phạm giết cô gái ở Hóc Môn cướp SH

Lúc 11 giờ 30 ngày 6.1, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại địa chỉ 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị N.T.H.C (31 tuổi; hộ khẩu thường trú: Hiệp Thạnh, Hiệp Đức, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); tài sản bị chiếm đoạt: 1 xe máy.

Bắt được nghi phạm giết người cướp xe SH mode, lẩn trốn ở Long An

Lập ngay ban chuyên án

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP.HCM; đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt nghi phạm gây án trong thời gian nhanh nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 9 giờ truy xét, Ban chuyên án đã xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú: xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TP.HCM và lẩn trốn vào rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi nghi phạm lẩn trốn rất rộng (khoảng 50 ha), giáp ranh sông. Tuy nhiên, tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để nghi phạm trốn thoát.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 9.1 tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM để cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án giết người, cướp xe SH tại huyện Hóc Môn NGUYỄN ANH

Huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và cấp ủy, chính quyền, người dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ.

Sau 72 giờ truy bắt, Ban chuyên án đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án. Công an TP.HCM đã di lý Tâm về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Niên tiếp tục cập nhật nội dung họp báo kết quả điều tra, bắt nghi phạm giết cô gái là Nguyễn Thanh Tâm khi đang trốn ở đồng chanh tại H.Bến Lức, Long An.

Trước đó, lúc 10 giờ 45 ngày 9.1, sau 72 giờ lùng sục, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã bắt Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, nghi phạm giết cô gái là nhân viên quán cà phê ở TP.HCM để cướp xe SH Mode trong căn ki ốt trên QL22 (H.Hóc Môn, TP.HCM) tại đồng chanh ở H.Bến Lức, Long An.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm giết cô gái, cướp SH bị còng tay, trùm đầu, được cảnh sát mặc thường phục áp giải ra bên ngoài, đưa về TP.HCM phục vụ điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (giữa) bị công an bắt giữ sau khi giết cô gái ở Hóc Môn, cướp SH trốn về Long An CTV

Như Thanh Niên thông tin, trưa 6.1, người dân nghe tiếng hét lớn bên trong một căn ki ốt là quán cà phê trên QL22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Lúc này, một người đàn ông đội mũ đỏ, áo thun, quần áo dính máu từ bên trong căn ki ốt rời đi cùng chiếc xe SH với tốc độ nhanh về hướng huyện Đức Hòa, Long An.

Một số người đến kiểm tra thì phát hiện nữ nhân viên khoảng 30 tuổi nằm thoi thóp với nhiều vết thương. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Sau khi giết cô gái, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm cướp xe máy SH bỏ trốn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sử dụng chó nghiệp vụ, flycam để truy bắt hung thủ trong cánh đồng canh rộng hàng trăm ha

Theo Công an TP.HCM, trong suốt 72 giờ từ thời điểm vụ án mạng giết cô gái cướp xe SH xảy ra, hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động, giao thông của Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An phong tỏa khu vực cánh đồng trồng chanh rộng hàng trăm ha, nhiều kênh rạch, chỉ có thể đi bộ, để truy tìm nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm.

Công an đã vạch từng lùm cây, sử dụng chó nghiệp vụ và flycam lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng chanh để bắt nghi phạm giết cô gái, cướp SH.