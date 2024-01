Công an TP.HCM thông tin vụ giết cô gái ở Hóc Môn cướp xe SH trốn về Long An

Trưa 9.1, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin: 15 giờ chiều nay (9.1), tại trụ sở Công an TP.HCM, Công an TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án giết cô gái khoảng 30 tuổi xảy ra ngày 6.1 tại huyện Hóc Môn.



Bắt được nghi phạm giết người cướp xe SH mode, lẩn trốn ở Long An

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 6.1, người dân nghe tiếng la ó bên trong một căn ki ốt trên QL22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Lúc này, một người đàn ông đội mũ đỏ, áo thun, quần ngắn từ bên trong căn ki ốt rời đi cùng chiếc xe SH với tốc độ nhanh.

Cũng theo người dân, khi đó có thấy trên người đàn ông này có dính máu ở chân. Nghi vấn, người dân đến kiểm tra thì phát hiện bên trong căn ki ốt có cô gái khoảng 30 tuổi bị thương, nằm thoi thóp. Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng địa phương. Cô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm giết cô gái ở Hóc Môn cướp xe SH trốn về Long An

Cũng theo người dân, căn ki ốt trên được một người thuê lại hơn 1 năm nay. Thời điểm xảy ra vụ án mạng bên trong căn ki ốt chỉ có cô gái trên. Kiểm tra thì chiếc xe máy SH của cô gái thì không còn ở hiện trường.

Nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Nghi phạm cướp xe SH trốn về Long An sau khi gây án giết cô gái ở Hóc Môn

Sau khi xảy ra án mạng giết cô gái ở Hóc Môn cướp xe SH trốn về Long An, hơn 3 ngày qua, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Long An quyết liệt bao vây, truy bắt nghi phạm được cho là đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ đã sử dụng nhiều chó nghiệp vụ, flycam và vận động tất cả cư dân trong khu vực đề cao cảnh giác với nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Theo đó, lúc 10 giờ 45 ngày 9.1, công an đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm, nghi phạm giết cô gái trong căn ki ốt trên QL22 khi đang lẩn trốn ở đồng chanh ở H.Bến Lức, Long An. Sau khi bắt giữ được nghi phạm, công an đã di lý về TP.HCM để phục vụ điều tra. Về động cơ và phương thức gây án đang được công an làm rõ.

kết quả điều tra vụ án giết cô gái ở Hóc Môn cướp xe SH trốn về Long An.