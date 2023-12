TP.HCM: Tình tiết mới nhất vụ cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn

Liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Phòng giao dịch Nhị Xuân (trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) do 3 bị can thực hiện gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi, đến nay công an cung cấp một số tình tiết mới trong vụ án.

Ba bị can cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn CTV

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM) cho biết, các bị can trong đường dây cướp được 3,8 tỉ đồng và sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, công an đã thu hồi phần lớn tài sản bị cướp.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định Mỹ là bị can cầm đầu và được chia 1,5 tỉ đồng, Lợi được chia 1,3 tỉ và Tuyền được chia 1 tỉ đồng. Đáng chú ý, công an cũng thu giữ một lượng tiền mặt mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng thuộc sở hữu cá nhân. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận đây là tiền giả.

Dùng tiền giả mua cà phê, hàng hóa

PC02 Công an TP.HCM cho biết, nhóm của Mỹ khai dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt tại xã Tân Thành, H.Gò Công (Tiền Giang). Đồng thời, các bị can cũng dùng tiền giả mua hàng tại Tây Ninh vào ngày 12.10 và ngày 13.10. Mục đích là để người bán thối lại tiền thật.

Công an bắt giữ bị can cướp và thu giữ lượng tiền mặt, sau giám định xác định là tiền giả THANH TUYỀN

Ngoài ra, công an thu giữ một xe máy bị cháy toàn bộ. Xe này có số khung RLGAU12AD9D100120; số máy: VMKADAD100120, biển số 55P4-1791. Quá trình điều tra, công an xác định xe này do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (54 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) đứng tên chủ sở hữu.

PC02 Công an TP.HCM cho biết thêm, công an còn thu giữ một căn cước mang tên Phạm Minh Trường (22 tuổi) và giấy phép lái xe, CCCD tên Hồ Anh Trọng (22 tuổi). Hiện bà Nguyệt, anh Trường và Trọng ở đâu không rõ.

Để điều tra, xử lý dứt điểm vụ án, cơ quan điều tra đề nghị người liên quan gồm Nguyệt, Trường và Trọng, cùng các nạn nhân bị Mỹ, Tuyền và Lợi dùng tiền giả để mua hàng đến PC02 Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, Q.1) để phối hợp làm việc.

Trước đó, khoảng 11 giờ sáng 24.10, Phòng giao dịch Nhị Xuân đã xảy ra vụ việc 2 kẻ gian xông vào ngân hàng, dùng vũ khí uy hiếp nhân viên và thực hiện hành vi cướp 3,8 tỉ đồng. Sau khi cướp ngân hàng, Mỹ và Lợi chạy xe máy đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân (cách phòng giao dịch 2 km) đốt xe máy, quần áo... rồi leo lên ô tô Tuyền đợi sẵn tẩu thoát về Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, cả nhóm chia nhau tiền cướp được, Mỹ 1,5 tỉ đồng, Lợi 1,3 tỉ đồng còn Tuyền 1 tỉ đồng, sau đó tỏa ra các hướng tìm cách bỏ trốn sang nước ngoài. Mỹ đã mua vé xuất cảnh sang Singapore và đang ở sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị làm thủ tục bay. Còn Lợi chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên sau 22 giờ xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phá án thành công và bắt nhóm cướp ngân hàng nói trên.