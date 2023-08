Tây Ninh: Người chạy xe ôm mưu trí, giúp bắt nghi can lưu hành tiền giả

Ngày 17.8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Bình (32 tuổi, ngụ P.Trường Tây, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.



Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 10.8, Lâm Văn Bình lên mạng xã hội Facebook thấy trang cá nhân của người có tên "N.L" rao bán tiền giả. Lúc này, Bình nhắn tin hỏi mua 10 triệu đồng tiền giả thì N.L trả lời: "10 triệu tiền giả thì phải trả là 2,5 triệu đồng tiền thật" và hẹn Bình đến chợ đầu mối H.Hóc Môn (TP.HCM) để giao dịch.

Lâm Văn Bình bị bắt giữ khi có hành vi lưu hành tiền giả NGỌC HÀ

Sau khi đi xe bus đến điểm hẹn mua 10 triệu đồng tiền giả, Bình thuê xe ôm của ông Dương Hóa (54 tuổi, ngụ TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn) chở về TX.Trảng Bàng với số tiền 280.000 đồng. Bình trả tiền thật cho ông Hóa. Khi đến khu vực TX.Trảng Bàng, Bình tiếp tục đề nghị chở về ở xã Trường Hòa, TX.Hòa Thành (Tây Ninh), thì ông Hóa đồng ý và đề nghị trả thêm 600.000 đồng.

Khi cả hai đi đến TT.Gò Dầu (H.Gò Dầu, Tây Ninh), ông Hóa kêu Bình trả tiền xe thì Bình lấy 3 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng ra đưa cho ông Hóa. Nhận tiền, ông Hóa phát hiện tiền giả nhưng lúc này trời tối, khu vực vắng người nên không dám tri hô mà tiếp tục chở Bình đi tiếp, tìm chỗ đông người nhờ hỗ trợ.

Lâm Văn Bình cùng tang vật NGỌC HÀ

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, khi chở Bình đến đoạn đường thuộc ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang (H.Gò Dầu), ông Hóa nhìn thấy phía trước có quán nhậu đông người nên giả vờ dừng xe để mua thuốc hút và lên tiếng tri hô. Nghe tiếng ông Hóa tri hô, Bình bỏ chạy và đã vứt số tiền giả còn lại ở khu vực dọc bên trong lề đường. Lúc này, Bình bị người dân bắt giữ giao cho công an xử lý.

Qua kiểm tra Công an H.Gò Dầu thu giữ 51 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả, đồng thời bàn giao nghi can cùng tang vật cho Công an tỉnh Tây Ninh điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ dùng tiền thật mua tiền giả đang được Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.