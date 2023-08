Trung tá Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM

Ngày 3.8, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về công tác cán bộ.

Cụ thể, trung tá Nguyễn Thành Hưng (41 tuổi, quê Hà Nội), Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM) được bổ nhiệm làm Trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, tân Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM NHẬT THỊNH

Trước khi được bổ nhiệm Trưởng phòng PC02, trung tá Nguyễn Thành Hưng có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Sau đó, được điều động làm cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Đồng Nai). Từ năm 2022, trung tá Nguyễn Thành Hưng làm Phó trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM.

Thời gian làm Phó trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM đến nay, trung tá Nguyễn Thành Hưng liên tiếp lập nhiều thành tích, trực tiếp chỉ đạo phá một số vụ án sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm, triệt phá các vụ án liên quan tín dụng đen...

Thời điểm công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, trung tá Nguyễn Thành Hưng tham gia phá nhiều vụ án như: vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, xã Tam Hợp, H.Tương Dương (Nghệ An), bắt giang hồ Lê Văn Thọ (thọ “Sứt”)...

Trung tá Nguyễn Thành Hưng 4 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công; nhận nhiều bằng khen của Bộ Công an. Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (năm 2015), trung tá Nguyễn Thành Hưng vinh dự là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến.