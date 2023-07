Cảnh sát hình sự Hà Nội phá hàng nghìn vụ án trong 6 tháng

Sáng 7.7, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội.



Toàn cảnh hội nghị NGUYỄN BÍCH

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội, lực lượng hình sự đã bám sát tình hình, hoạt động của tội phạm hình sự và luôn làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình. Qua đó, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, phức tạp để tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp.

Ngoài ra, các đơn vị hình sự đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội. Đồng thời, lực lượng cũng chấp hành nghiêm các quy định trong điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, không để oan sai, bỏ lọt.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị NGUYỄN BÍCH

Qua những nỗ lực này, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã kéo giảm 4,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2022; điều tra, khám phá 1.577 vụ phạm pháp hình sự và bắt giữ 3.405 đối tượng, đạt tỷ lệ 90,2%, trong đó có 168 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.



Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của lực lượng; đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy, khắc phục tồn tại, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.