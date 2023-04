Trưởng phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM làm Trưởng phòng CSGT đường thủy

Ngày 7.4, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Đại tá Trần Văn Hiếu tại một cuộc họp thông tin về vụ án sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm NGUYỄN ANH

Cụ thể, Ban Giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định điều động đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM giữ chức Trưởng phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP.HCM.

Đại tá Trần Văn Hiếu từng giữ chức vụ Trưởng công an Q.2. Ngày 8.1.2021, đại tá Trần Văn Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho đến nay.