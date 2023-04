Vụ biển số đẹp ở Đồng Nai: Đình chỉ thêm một cán bộ CSGT H.Cẩm Mỹ

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp ở H.Cẩm Mỹ, ngày 7.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ một cán bộ công tác tại Đội CSGT-TT Công an H.Cẩm Mỹ. Người bị đình chỉ là trung úy Nguyễn Nam Anh. Bước đầu công an xác định trung úy Anh có dấu hiệu làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký, cấp biển số xe.

1 trong 4 biển số đẹp mà vợ chồng anh Phát bấm được H.K

Trước đó, trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ) cũng bị đình chỉ do làm sai quy trình đăng ký, cấp biển số xe.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 29.3.2023, tại Công an xã Sông Nhạn, vợ chồng anh Trương Tấn Phát (ngụ xã Sông Nhạn) bấm được 4 biển số xe rất đẹp, gồm: 60B6-888.88; 60B6-888.89; 60B6-888.86 và 60B6-888.68 cho 4 chiếc xe (2 chiếc Yaz, 1 Honda SH 150I và 1 Suzuki RGV 120).

Sự việc có dấu hiệu bất thường này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ngay tối cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra gồm lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ: "Quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm".

Đến ngày 31.3, Bộ Công an cũng đã cử đoàn công tác vào Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai xác minh vụ việc.

Theo lời kể của vợ chồng anh Phát, 4 chiếc xe trên anh mua tại một cửa hàng ở TP.Long Khánh với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Anh phát nói, sau khi bấm được biển số đẹp, 1 giờ sau có người mua lại chiếc Yaz biển số 60B6 – 888.88 với giá 1,5 tỉ đồng (?).