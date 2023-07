Hải Phòng: Xác minh thông tin một cảnh sát hình sự bị tố hành hung bạn gái

Chiều tối 2.7, chị N.T.T.N (26 tuổi, quê P.Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP.Hải Phòng; hiện tạm trú tại P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cho biết đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo bạn trai là anh T.H.P (29 tuổi, công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho chị N.

Trong đơn tố giác tội phạm, chị N. cho biết chị và anh P. quen biết nhau từ tháng 12.2021. Sau đó 2 người có tình cảm với nhau.

Các vết bầm tím trên mặt, ngón tay bị dập của chị N. được cho là do anh P. (bạn trai, là cán bộ thuộc Công an Q.Lê Chân) hành hung vào ngày 18.5 NVCC

Tháng 2.2022, anh P. lên học tập trung 1 năm tại Học viện cảnh sát nhân dân (TP.Hà Nội). Chị N. đưa anh P. về một căn hộ ở Hà Nội để thuận tiện việc học hành; 2 người sống với nhau như vợ chồng kể từ ngày đó.

Kết thúc thời gian học, P. trở về đơn vị là Công an Q.Lê Chân thuộc Công an TP.Hải Phòng công tác.

Theo chị N., do anh P. nợ nần ở ngoài xã hội nên gia đình P. đã phải bán nhà để trả nợ; chính vì thế mà chị đã về Hải Phòng cùng anh P., cả 2 thuê căn hộ cùng sinh sống, P. nhận tự nguyện đóng góp tiền làm nội thất và mua sắm đồ dùng trong ngôi nhà mới thuê.

Tuy nhiên, cũng theo nội dung trình báo, những tháng ngày sau đó, P. mỗi lần đi uống rượu về là hành hung, khiến chị N. sảy thai bé gái 5 tháng tuổi (con chung của 2 người) vào ngày 1.5 vừa qua.

Gia đình chị N. sau đó đã liên hệ trực tiếp với Công an Q.Lê Chân - đơn vị của P. đang công tác để nhờ can thiệp.

Sau đó, anh P. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, viết bản kiểm điểm cam kết với thủ trưởng đơn vị, không tái phạm.

Tuy nhiên, theo chị N., đến tối 18.5, chị N. tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P. tại một nhà hàng ở Hải Phòng khiến P. không hài lòng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đêm cùng ngày, P. chở chị N. về trước cửa căn hộ mà hai người thuê ở, rồi bất ngờ đánh đấm liên tiếp vào mặt, đầu khiến chị N. bầm dập mặt mày và phải tìm cách mở cửa xe chạy thoát thân.

"Tôi chạy ra ngoài nhưng đi đến đầu xe ô tô thì bị choáng nên ngã gục ở đầu xe, lúc này P. mở cửa bên lái tiếp tục đi đến đánh thêm mấy cái vào đầu tôi. Toàn bộ sự việc có camera an ninh khu vực ghi lại và tôi đã gửi cơ quan công an", chị N. cho hay.

Nạn nhân sau đó được bạn bè hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng trong tình trạng vùng mặt, cổ có nhiều vết bầm tím.

Trong các ngày 19 và 20.5 vừa qua, chị N. đã có đơn trình báo Thanh tra Công an TP.Hải Phòng và Công an Q.Hồng Bàng.

Tuy nhiên, theo chị N., trong quá trình cơ quan chức năng đang xử lý đơn thư tố cáo, anh P. và gia đình anh P. liên tục gây sức ép, buộc chị N. rút đơn và thay đổi nội dung lá đơn, nhưng không được nạn nhân chấp thuận.

Ngày 20.6, chị N. cùng nhiều người thân đang có mặt tại căn hộ ở Hải Phòng thì bất ngờ có một nhóm người xông vào nhà đe dọa, vu khống, khủng bố tinh thần. Tuy nhiên, Công an P.Thượng Lý đã kịp thời có mặt, can thiệp.

Trao đổi với PV Thanh Niên liên quan nội dung tố giác trên, anh T.H.P phủ nhận việc hành hung chị N. và thừa nhận giữa 2 người yêu nhau, chung sống với nhau như vợ chồng được một thời gian.

"Bản thân tôi xác định tiến tới hôn nhân với chị N. nhưng chị ấy đã dựng lên vở kịch để lừa tôi, lấy 2,5 tỉ đồng. Đó là số tiền bố mẹ tôi bán nhà chia cho tôi. Tôi tin chị N. nên đã đưa hết cho chị này để chị ấy thêm vào mua căn hộ trị giá 20 tỉ đồng. Giấy tờ mang tên tôi nhưng đó lại là giấy tờ giả…", anh P. nói.

Phản hồi với PV Thanh Niên về nội dung trên, chị N. khẳng định: "Tôi chưa bao giờ cầm 2,5 tỉ đồng của anh P. và anh P. không bao giờ đưa tôi tiền. Khi thuê nhà, tôi trả tiền nhà, anh P. tự bỏ tiền ra thanh toán tiền sửa chữa nội thất và mua đồ dùng trong nhà. Căn hộ này là căn hộ thuê, không phải mua. Việc đó anh P. hoàn toàn biết. Còn giấy tờ mà anh P. nói mang tên anh ấy là giấy tờ giả, việc đó có hay không thì chỉ anh P. biết".

Tối 2.7, đại diện lãnh đạo Công an Q.Hồng Bàng (Công an TP.Hải Phòng) xác nhận đã nhận được đơn tố giác của chị N.T.T.N tố giác bị anh T.H.P hiện đang công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Lê Chân hành hung, gây thương tích.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Q.Hồng Bàng xác minh, điều tra làm rõ.