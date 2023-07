Bình Phước: Khởi tố 3 bị can hoạt động 'tín dụng đen'

Ngày 21.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Ngọc Dung (48 tuổi), Phạm Thị Thanh Thúy (50 tuổi) và Lê Quý Đôn (28 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 12.7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài, bất ngờ đột kích đồng loạt vào chỗ ở của Dung, Thúy và Đôn.

Bị can Nguyễn Ngọc Dung HOÀNG GIÁP

Công an đã khám xét nơi ở của 3 bị can này, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định 3 bị can cho vay lãi nặng với phương thức cho vay tiền "đứng", tiền "nóng", cho vay để đáo hạn ngân hàng. Khi cho vay, các bị can thường dùng hợp đồng giả cách yêu cầu người vay thế chấp nhà, đất, tài sản có giá trị để đảm bảo.

Bị can Phạm Thị Thanh Thúy HOÀNG GIÁP

Riêng Thúy và Đôn là 2 mẹ con chủ tiệm cầm đồ, thường cho đáo hạn với các khoản vay lên đến hàng tỉ đồng. Trong thời gian vay, nếu người vay không đóng tiền lãi thì 2 người này ép viết giấy nợ mới cộng tiền gốc và tiền lãi.

Theo cơ quan công an, hoạt động cho vay lãi nặng của Dung, Thúy và Đôn rất tinh vi, khép kín. Người vay chủ yếu là người quen hoặc được người quen giới thiệu. Khi đến hạn mà người vay không trả tiền thì nhóm này sẽ cho người đến nhà người vay chửi bới, đe dọa hoặc bán nợ cho các công ty mua bán nợ tại TP.HCM và Bình Dương, gây bức xúc trong nhân dân.

Bị can Đôn H.G

Đáng chú ý, qua kiểm tra tài khoản ngân hàng của các bị can nêu trên, cơ quan công an ghi nhận số tiền giao dịch chuyển, nhận rất lớn. Cụ thể, số tiền giao dịch chuyển, nhận tiền trong tài khoản của Dung lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đối với mẹ con Thúy và Đôn, số tiền giao dịch chuyển, nhận trong 4 tài khoản lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Đến hiện tại, công an đã làm việc được với 4 người vay của Dung với tổng số tiền vay là 21,75 tỉ đồng, lãi suất từ 109,5% - 146%/năm, Dung thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng.

Công an khám xét tại nhà Phạm Thị Thanh Thúy HOÀNG GIÁP

Đối với Thúy và Đôn, công an xác định được 9 người vay, tổng số tiền vay 25,49 tỉ đồng, lãi suất 109,5%/năm, cả hai thu lợi bất chính hơn 263 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 3 bị can nêu trên.