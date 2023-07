Tuổi trẻ Bình Phước tổ chức 'Bữa cơm gia đình - ấm tình lòng Mẹ'

Ngày 20.7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp Huyện đoàn Đồng Phú đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên (xã Tân Phước, H.Đồng Phú) và tổ chức "Bữa cơm gia đình - ấm tình lòng Mẹ".

Các bạn trẻ tự tay đi chợ và chuẩn bị bữa cơm tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên HG

Đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Trong ngôi nhà cấp 4 giản dị của Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên bỗng rộn ràng tiếng cười, nói của các bạn đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, động viên. Mẹ Trương Thị Nên năm nay 92 tuổi, có chồng và con hy sinh trong những năm chiến tranh. Trên tường nhà và bàn thờ, những tấm bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương kháng chiến được treo trang trọng để ghi nhớ người chồng, người con của mẹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Lau dọn bàn thờ của các anh hùng liệt sĩ H.G

Tại nhà mẹ Nên, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Bình Phước và Huyện đoàn Đồng Phú đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần mẹ Nên. Đặc biệt, các bạn đoàn viên, thanh niên đã tự đi chợ và nấu bữa cơm ấm cúng, cùng ăn cơm với gia đình mẹ Nên.

Cùng ăn bữa cơm với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nên H.G

Trong mâm cơm ấm cúng, các bạn đoàn viên, thanh niên còn hát cho mẹ nghe những bài hát ý nghĩa, đong đầy tình cảm yêu thương... Theo anh Lại Tiến Sĩ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước, đây cũng là dịp để tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Phước và Huyện đoàn Đồng Phú bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ; đồng thời tri ân công lao của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng H.G

Đoàn viên, thanh niên ăn cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ba (xã Thanh An, H.Hớn Quản) H.G

Trước đó, ngày 18.7, Đoàn thanh niên xã Thanh An (H.Hớn Quản) cũng tổ chức "Bữa cơm cùng mẹ" tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ba (ấp An Sơn, xã Thanh An).