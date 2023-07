Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao nhắm vào doanh nghiệp

Ngày 26.7, Công an TP.HCM thông báo về những hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Công an TP.HCM phát hiện và cảnh báo về 3 thủ đoạn của tội phạm thường sử dụng: lừa đảo qua điện thoại; "bẫy tình" qua mạng xã hội; hack email doanh nghiệp để lừa đảo.

Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo THANH NIÊN

Theo Công an TP.HCM, nạn nhân là các doanh nghiệp có quan hệ mua bán với công ty nước ngoài, thường liên lạc giao dịch qua email. Tội phạm lừa đảo xâm nhập email của doanh nghiệp và biết được thông tin về các hợp đồng mua bán hàng hóa, thanh toán tiền. Sau đó, chúng tạo email giả mạo (giống với email thật của hai bên) và gửi yêu cầu thanh toán tiền vào một số tài khoản khác với lý do tài khoản thường giao dịch đang gặp trục trặc (do doanh nghiệp đang bị thanh, kiểm tra hoặc tài khoản bị phong tỏa).

Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp phải kiểm tra địa chỉ email của đối tác đảm bảo chính xác 100%. Nếu nhận được email yêu cầu thay đổi số tài khoản thụ hưởng thì tuyệt đối không được chuyển tiền mà phải trực tiếp liên lạc ngay với doanh nghiệp đối tác bằng điện thoại để tránh bị lừa đảo.

Theo Công an TP.HCM, tội phạm giả danh, xưng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đến người dân đe dọa để lừa đảo; xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt đang sinh sống tại nước ngoài, quân nhân tại một số nước, rồi kết bạn với nạn nhân, để tán tỉnh, ngỏ ý kết hôn… sau đó lừa đảo vẫn còn diễn biến phức tạp.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân gặp những tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyệt đối không trao đổi, không thực hiện theo hướng dẫn của người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.