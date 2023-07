Công an TP.HCM cảnh báo nạn giả mạo trạm phát sóng di động, phát tán tin nhắn lừa đảo

Ngày 17.7, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM vừa cảnh báo hình thức giả mạo trạm phát sóng di động (trạm BTS) để gửi tin nhắn có nội dung lừa đảo đến người dân.

Theo PA05, hành vi tán phát tin nhắn hàng loạt thông qua thiết bị giả trạm BTS là xâm phạm trái phép vào mạng viễn thông, sẽ bị xử lý về "tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác". Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 12 năm.

Mục đích chính của các tổ chức thực hiện hành vi này là tán phát tin nhắn có nội dung quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị cấm, đặc biệt là lôi kéo, dẫn dụ người nhận tin nhắn truy cập vào web do tổ chức này tạo ra (theo đường link chỉ định) để cài mã độc đánh cắp thông tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như: giả mạo tin nhắn thương hiệu của các tổ chức ngân hàng, nhà mạng; quảng cáo dịch vụ đồi trụy, mại dâm; quảng cáo đánh bạc trực tuyến.

Theo PA05, trong tháng 3 vừa qua, trên cả nước ghi nhận 8 vụ sử dụng thiết bị giả trạm BTS tán phát tin nhắn hàng loạt với mục đích lừa đảo. PA05 khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ; so sánh đường link do tin nhắn cung cấp và đường link trang web chính thống của tổ chức, doanh nghiệp. Tra cứu thông tin tên miền nghi vấn lừa đảo thông qua tổng đài 156 hoặc website tracuutenmien.gov.vn. Khi nhận được các tin nhắn có nội dung như trên hoặc thông tin liên quan tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để xử lý.