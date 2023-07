Liên tiếp 3 vụ điện giật làm 3 người tử vong: Công an TP.HCM khuyến cáo gì?

Ngày 4.7, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ (PC07 - Công an TP.HCM) đã có khuyến cáo, hướng dẫn người dân cách phòng tránh tai nạn liên quan điện giật, đuối nước xảy ra trong mùa mưa, bão.

Theo PC07 Công an TP.HCM, TP.HCM đang bước vào mùa mưa, bão. Từ đó, các vấn đề liên quan đến sự cố, cháy nổ, rò rỉ điện, đuối nước sẽ phát sinh và có nguy cơ gây thiệt hai về người và tài sản.

Từ những nguy hiểm này, PC07 Công an TP.HCM đã đưa ra các khuyến cáo, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Người dân cần tuân thủ đúng quy định về sử dụng điện, thực hiện theo khuyến cáo an toàn điện của ngành điện. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà, kịp thời khắc phục sự cố rò rỉ điện. Người dân không tự ý sửa điện bên ngoài tòa nhà. Khi phát hiện sự cố điện, người dân phải thông báo cho Tổng công ty điện lực TP.HCM thông qua đường dây nóng (1900 545454).

Người đàn ông tại Q.Tân Phú (TP.HCM) lên sân thượng sửa điện trong lúc trời mưa, bị điện giật tử vong TRẦN KHA

Khi trời mưa giông, người dân tuyệt đối không được trú ẩn dưới gốc cây, trụ điện, hoặc dưới đường điện cao và trung thế, các tủ, trạm điện nằm trên đường. Mọi người không chạm tay vào các trụ điện, tủ điện khi trời mưa.

Tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi trời đang mưa giông, sấm sét. Khi di chuyển trên đường, người dân phát hiện trụ điện gãy ngã thì tuyệt đối không lại gần, cảnh báo cho người xung quanh cùng biết, báo cho công ty điện lực.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, chỉ trong 2 ngày 1 - 2.7, tại Q.Tân Phú, Gò Vấp và Q.1 đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến điện giật làm 3 người tử vong. 3 nạn nhân tại TP.HCM này, đã leo lên sân thượng, mái nhà sửa điện, quét lá trong lúc trời đang có mưa.