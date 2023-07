Giám đốc Công an TP.HCM: Tập trung đấu tranh tội phạm cướp giật trên đường phố

Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề "Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM" do HĐND TP.HCM phối hợp Sở TT-TT và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức hôm qua (2.7), nhận được nhiều ý kiến liên quan các giải pháp đấu tranh tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản của Công an TP.HCM.



Cử tri Trần Xuân Hạnh (TP.Thủ Đức) đặt câu hỏi về các giải pháp của Công an TP.HCM khi tội phạm trộm cắp, cướp giật tại các điểm nhà trọ, khu công nghiệp, khu dân cư vẫn tiếp diễn, phức tạp. Cử tri Hoàng Thị Lợi (Q.1) đề cập nạn cướp giật, móc túi du khách ở những địa điểm du lịch.

Công an TP.HCM sẽ tập trung đấu tranh với tội phạm cướp giật trên đường phố

Trả lời ý kiến cử tri, trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM (PC02) cho biết 6 tháng đầu năm 2023, TP.HCM xảy ra 1.238 vụ trộm cắp tài sản, giảm 207 vụ so với 6 tháng cuối năm 2022; 350 vụ cướp giật tài sản, giảm 44 vụ so với 6 tháng cuối năm 2022.

Thời gian tới, Công an TP.HCM chú trọng tấn công mạnh, xử lý nghiêm các hành vi về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để triệt tiêu hẳn nguồn cung và nguồn cầu.

Cạnh đó, tiếp tục đề xuất chính quyền các cấp hoàn thiện hệ thống camera quan sát an ninh và chuyển giao cho công an cấp xã quản lý, sử dụng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

4 giải pháp kéo giảm tội phạm



Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin 4 nhóm giải pháp được đẩy mạnh để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM

Thứ nhất, nâng cao công tác nắm tình hình thực tế trên địa bàn lẫn không gian mạng. Từ đó, nhanh chóng phát hiện kịp thời và triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, triệt phá.

Trong đó, công an tập trung đấu tranh mạnh tội phạm về ma túy, cướp giật và các hành vi vi phạm khác xảy ra trên đường phố nhằm đảm bảo bình yên trên đường phố và khu vực công cộng cho người dân.

Thứ hai, huy động lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng.

"Lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và công an TP.HCM nói chung sẽ tấn công mạnh vào các lò độ xe, chế xe. Bởi các đối tượng sử dụng xe từ các lò độ xe, chế xe để đua xe hoặc thực hiện các hành vi cướp giật trên đường phố. Thời gian tới, công an TP.HCM sẽ tập trung lực lượng, chủ động xử lý tận gốc vấn đề này", Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.



Thứ ba, tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành để xử lý kịp thời.



Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, trước ý kiến đề cập công nhân đi làm về khuya rất nguy hiểm vì cướp giật tài sản, Công an TP.HCM đã triển khai Tổ công tác 363 các cấp, hoạt động tuần tra 24/24 để đảm bảo an ninh trong đêm khuya cho người tham gia giao thông hoặc người có nhu cầu đi lại lúc 0 giờ.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm.



Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng giải pháp này sẽ giúp xử lý mâu thuẫn ngay tại cơ sở, ngăn chặn phát sinh tội phạm.