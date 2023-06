Tạm giữ 2 nghi phạm dùng hung khí nguy hiểm cướp giật tài sản

Ngày 27.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Như (29 tuổi) và Đỗ Hoàng Tuấn (26 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hòa, H.Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra hành vi dùng hung khí nguy hiểm để cướp giật tài sản.

Nguyễn Quốc Như khi bị công an bắt giữ C.T.V

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 15 ngày 23.6, bà N.T.S (ngụ H.Kế Sách) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ Nam Sông Hậu, theo hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng. Khi đến đoạn thuộc ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, H.Kế Sách thì bất ngờ bị 2 người đi xe máy cùng chiều giật lấy 1 túi xách trên vai, bên trong túi xách có nhiều tài sản.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Kế Sách phối hợp Công an 2 xã An Lạc Tây, Đại Hải truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện 2 người nghi vấn đi xe máy BS 65D1 - 392.64, đoạn thuộc ấp Kinh Ngây, xã Đại Hải, H.Kế Sách nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Đỗ Hoàng Tuấn tại Công an H.Kế Sách C.T.V.

Qua khai thác nhanh, cả 2 khai nhận là Nguyễn Quốc Như và Đỗ Hoàng Tuấn, vừa cướp giật túi xách của bà N.T.S. Kiểm tra xe máy và tên người Như và Tuấn, công an thu giữ 4 chai xịt hơi cay, 2 dao tự chế, 1 dao xếp, 1 khẩu súng giống Rulo, 1 roi điện, 1 túi xách màu đen, bên trong có gần 4 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ mang tên bà N.T.S.

Tại cơ quan công an, Như và Tuấn khai nhận đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm để đi cướp giật tài sản. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách tiếp tục điều tra, làm rõ.