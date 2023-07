Ngày 2.7, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi điện giật trên mái nhà ở địa bàn P.Tân Quý.



Người đàn ông tử vong nghi do điện giật. Đây là trường hợp thứ 3 nghi bị điện giật tử vong trên mái nhà ở TP.HCM trong 2 ngày T.K

Theo thông tin ban đầu, trưa 2.7, ông H. leo lên mái tôn căn nhà ở đường Nguyễn Súy (P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) để dọn dẹp rác.

Người thân sau đó không thấy ông H. xuống, nghi có chuyện chẳng lành nên kiểm tra và phát hiện ông nằm bất động trên mái nhà, nghi bị điện giật.

Lực lượng chức năng sau đó ngắt điện có kiểm soát tại khu vực. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Tân Phú có mặt, đưa người đàn ông xuống đất nhưng người này đã tử vong.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trên mái nhà nghi do điện giật, tại khu vực này trời đang mưa.

Trong ngày 1.7, chủ một căn nhà ở đường Nguyễn Văn Khối, P.8, Q.Gò Vấp đang sửa điện trên sân thượng thì bất ngờ co giật, tử vong nghi bị điện giật, lúc này trời có mưa. Một nạn nhân khác tên T. trong lúc leo lên mái tôn sửa chữa máy lạnh tại một cơ sở giáo dục ở số 45 Đinh Tiên Hoàng (P.Bến Nghé, Q.1) thì cũng co giật rồi tử vong, nghi do bị điện giật.