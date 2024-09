Giá USD hôm nay 15.9.2024: Tiếp tục sụt giảm trong khi yen Nhật tăng cao

Giá USD trong nước tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này. Chẳng hạn, Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 24.390 đồng và bán ra 24.730 đồng, giảm 40 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.370 đồng và bán ra 24.700 đồng, giảm 80 đồng… Riêng giá USD tự do giảm mạnh hơn ngân hàng khi còn mua vào 24.930 đồng và bán ra 25.030 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tự do giảm 130 đồng.

Đồng yen Nhật tăng cao nhất từ đầu năm 2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá euro cũng theo chiều hướng giảm trong tuần. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.794 đồng và bán ra 27.982 đồng, giảm 124 - 129 đồng sau một tuần.

Ngược lại, đồng yen Nhật tăng trở lại khi Vietcombank mua vào với giá 168,91 đồng và bán ra 178,78 đồng, cao hơn tuần trước 167,72 đồng và bán ra 177,53 đồng, cao hơn cuối tuần trước 1,25 đồng…

Giá USD thế giới vẫn duy trì ở mức thấp. Chỉ số USD-Index đạt 101,12 điểm, giảm không đáng kể so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đứng ở mức thấp sau khi các số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 8 tiếp tục thể hiện xu hướng đi xuống, khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất càng trở nên chắc chắn trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới.

Trong khi đó, đồng yen Nhật đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm nay khi đạt mức 140,67 yen/USD trong phiên cuối tuần. Chiến lược gia trưởng tại Mizuho Securities, Shoki Omori - phát biểu trên Nikkei Asia - cho rằng việc gia tăng khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tuần tới đã tạo động lực tăng giá cho đồng yen. Bởi điều đó sẽ thu hẹp mức chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản - là nguyên nhân khiến đồng yen yếu trong thời gian qua.