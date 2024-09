Giá USD hôm nay 11.9.2024: Ngân hàng lẫn thị trường tự do quay đầu giảm

Sáng 11.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.212 đồng, cộng thêm 18 đồng so với hôm qua. Tỷ giá mua USD tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.400 đồng/USD. Riêng giá USD bán ra được giảm 9 đồng, xuống mức 25.353 đồng/USD. Giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước được điều chỉnh giảm sau 4 tháng neo ở mức cao.

Giá USD sáng 11.9 tại ngân hàng và thị trường tự do đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 15 đồng khi còn mua USD chuyển khoản 24.495 đồng và bán ra 24.835 đồng; Eximbank giảm 30 đồng, đưa giá mua xuống 24.500 đồng và bán ra còn 24.830 đồng... Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 30 đồng so với hôm qua khi còn mua vào 25.140 đồng và bán ra 25.240 đồng.

Giá USD thế giới vẫn đi ngang. Chỉ số USD-Index đạt 101,65 điểm, không thay đổi so với hôm qua. Thị trường giao dịch trầm lắng khi các nhà đầu tư đang chờ đợi 2 báo cáo lạm phát quan trọng có thể cung cấp thêm thông tin trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhóm họp trong tuần sau. Đó là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào sáng 11.9 (theo giờ Mỹ) và và giá sản xuất (PPI) tháng 8 sẽ công bố ngày mai 12.9. Theo một thăm dò của Reuters, CPI tháng 8 của Mỹ dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và đây là mức không đổi so với tháng 7.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất như nhiều mong đợi tại cuộc họp ngày 17 - 18.9 và có thể giúp xoa dịu những lo ngại về nền kinh tế suy yếu. Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tuần tới sau hơn 4 năm, vấn đề vẫn là ở quy mô của đợt cắt giảm này bao nhiêu. Theo công cụ Fed funds futures, có 67% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách trong tuần sau và có 33% khả năng giảm 50 điểm cơ bản...