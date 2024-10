Giá USD hôm nay 6.10.2024: Ngân hàng tăng mạnh trong tuần, lên sát 25.000 đồng

Tuần này, giá USD trong các ngân hàng tăng mạnh. Chẳng hạn, Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 24.580 đồng và bán ra 24.940 đồng, tăng 140 đồng ở chiều mua và tăng 180 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.550 đồng và bán ra 24.930 đồng, tăng từ 110 - 160 đồng…



Ngược lại, giá USD tự do giảm sau một tuần khi còn mua vào 25.100 đồng, bán ra 25.200 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tự do giảm 120 đồng. Cách đây vài ngày, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng ủy quyền, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu đổi ngoại tệ. Toàn bộ lượng ngoại tệ thu đổi từ khách hàng, người dân được bán cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này cũng yêu cầu tổ chức tín dụng báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra mỗi tháng 1 lần gửi về trước ngày 10 hàng tháng...

Giá USD trong ngân hàng tăng mạnh, lên sát 25.000 đồng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá euro trong tuần ngược lại quay đầu đi xuống. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.864 đồng, bán ra 28.055 đồng, giảm 169 - 176 đồng sau một tuần. Tương tự, đồng yen Nhật cũng giảm khi Vietcombank mua vào với giá 163,16 đồng và bán ra 172,66, thấp hơn cuối tuần trước 2 - 2,17 đồng…

Giá USD thế giới ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9.2022. Chỉ số USD-Index đạt 102,49 điểm, tăng 2,38 điểm so với cuối tuần trước. Đặc biệt, đồng bạc xanh hồi phục mạnh sau khi báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 9 khả quan hơn dự kiến. Điều đó khiến giới đầu tư giảm bớt dự đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh tay - vốn là nguyên nhân đẩy USD giảm mạnh trước đó. Đồng USD cũng được hưởng lợi trong tuần này nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại về xung đột leo thang ở Trung Đông…