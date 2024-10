Giá USD hôm nay 15.10.2024: Ngân hàng tăng lên trên 25.000 đồng

Ngày 15.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.177 đồng, tăng 16 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng cao. Chẳng hạn, Vietcombank tăng 25 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 24.665 đồng và bán ra lên 25.025 đồng; BIDV mua vào 24.670 đồng và bán ra 25.030 đồng… Riêng giá USD tự do duy trì ở mức mua vào 25.250 đồng và bán ra 25.350 đồng.

Giá USD ngân hàng ngày 15.10 tăng lên trên 25.000 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng mạnh. Chỉ số USD-Index đạt 102,96 điểm, có thời điểm đạt mức 103 điểm và ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 8 đến nay. Một số nhà phân tích cho rằng, đồng bạc xanh đi lên sau khi nhà đầu tư tiếp nhận thông báo về các biện pháp kích thích vào cuối tuần của Trung Quốc, trong khi đồng euro tiếp tục giảm trước khi diễn ra cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này.

Phát biểu trên CNBC, ông Phillip Streible, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết các biện pháp kích thích kinh tế ở Trung Quốc đã thúc đẩy giúp đồng USD mạnh hơn, đồng euro yếu hơn.

Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ hạ lãi suất trong tuần này. Trong khi đó, thị trường tương lai lãi suất Mỹ kỳ vọng 87% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 0,25 % tại cuộc họp tháng 11 và 13% khả năng Fed sẽ tạm dừng và giữ lãi suất ở mức mục tiêu 4,75% - 5%.

Tuy nhiên, bất chấp thị trường đang leo lên các mức cao mọi thời đại mới, nhà đầu tư vẫn lo lắng trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra trong 3 tuần nữa, lợi suất trái phiếu Mỹ đột ngột tăng, sự bất định về tốc độ nới lỏng chính sách của Fed và rủi ro địa chính trị leo thang ở Trung Đông cũng khiến đồng bạc xanh khó tăng cao.