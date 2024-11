Bất ngờ ông lớn xăng dầu thua lỗ gần 1.500 tỉ đồng trong quý 3/2024

Gần 900 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024. Theo ước tính đến hiện tại, doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực xăng dầu là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (mã chứng khoán BSR) và hiện là doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ghi nhận khoản thua lỗ lớn nhất trong quý vừa qua.

Cụ thể, công ty đạt doanh thu trong quý 3/2024 gần 32.000 tỉ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sau khi trừ đi các chi phí công ty bị lỗ sau thuế gần 1.210 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 3.235 tỉ đồng. Đây là khoản lỗ đầu tiên của BSR trong vòng 4 năm qua.

Bất ngờ công ty xăng dầu - đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất báo thua lỗ trong quý 3/2024 ẢNH: BSR

Theo giải trình của công ty, lý do thua lỗ lớn do giá dầu thô và sản phẩm giảm mạnh trong quý 3/2024. Giá dầu thô giảm từ 85,31 USD/thùng trung bình tháng 7 xuống còn 74,33 USD/thùng trong tháng 9, khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm cũng thu hẹp nhiều so với quý 2/2024 và cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu 87.058 tỉ đồng, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 715 tỉ đồng, giảm mạnh 88% so với cùng kỳ năm trước.

Việc thua lỗ khá lớn của Lọc hóa dầu Bình Sơn diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty xăng dầu, khí khác vẫn thu được lợi nhuận cao. Chẳng hạn, Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán GAS) đạt doanh thu quý 3/2024 hơn 25.252 tỉ đồng, tăng 14,13% và lợi nhuận sau thuế hơn 2.578 tỉ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, GAS đạt tổng doanh thu hơn 78.640 tỉ đồng, tăng hơn 16,6% và lợi nhuận sau thuế trên 8.354 tỉ đồng, giảm 5,32% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, so với kế hoạch năm 2024 được cổ đông thông qua, GAS đã vượt các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.

Hay Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) đạt doanh thu trong quý 3/2024 hơn 4.821 tỉ đồng, tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỉ đồng, tăng 34,3%. Tổng cộng sau 9 tháng đầu năm 2024, công ty đạt doanh thu hơn 14.103 tỉ đồng, tăng hơn 12% và lợi nhuận sau thuế đạt 706,7 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2023 và vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã chứng khoán PLX) báo doanh thu quý 3/2024 đạt hơn 64.350 tỉ đồng, giảm 11,17% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 130 tỉ đồng, giảm mạnh 82,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lũy kế 9 tháng năm 2024, PLX báo doanh thu thuần đạt gần 213.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 2.551 tỉ đồng, tăng lần lượt 3,6% và 11,49% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, kết quả này đã vượt 13% kế hoạch doanh thu và 10% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cả năm...