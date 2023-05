'Ông lớn' xăng dầu Petrolimex báo lãi tăng vọt

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với lãi sau thuế tăng cao so với quý 1/2022. Cụ thể, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 67.432 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn giảm 1% giúp lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 28%, đạt 3.559,2 tỉ đồng. Kỳ này, doanh thu tài chính của tập đoàn tăng 60%, lên 513,7 tỉ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 27% lên 382,3 tỉ đồng... Kết quả, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt 667 tỉ đồng, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31.3.2023, hàng tồn kho của "ông lớn" xăng dầu giảm từ 17.301 tỉ đồng vào đầu năm xuống còn 14.646 tỉ đồng. Trong năm 2023, Petrolimex tiếp tục xác định tập trung gia tăng bán lẻ, phương thức mang lại lợi nhuận chính của ngành hàng trên cơ sở phát huy lợi thế thương hiệu, hệ thống rộng khắp các tỉnh thành. Do đó, Petrolimex sẽ đặt trọng tâm việc sửa chữa và phát triển mới cửa hàng xăng dầu với kế hoạch xây dựng mới 76 cửa hàng xăng dầu với giá trị đầu tư 360 tỉ đồng, cải tạo nâng cấp cửa hàng 470 cửa hàng với giá trị đầu tư khoảng 950 tỉ đồng...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt lãi quý 1/2023 tăng cao NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (mã chứng khoán BSR) công bố quý 1/2023 đạt doanh thu hơn 34.000 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên gần 810 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần quý 1/2022. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng lên gấp 3, gần 639 tỉ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng... Kết quả, lãi ròng của BSR giảm 30% so với quý 1/2022, còn gần 1.621 tỉ đồng.

Dù lợi nhuận sụt giảm nhưng theo kế hoạch kinh doanh cả năm 2023 đã được cổ đông thông qua, BSR đã thực hiện được 35,6% kế hoạch doanh thu và gần như hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm (99.5%) chỉ sau một quý. Kế hoạch kinh doanh năm nay được BSR đưa ra thận trọng dựa trên dự báo giá dầu thô 70 USD/thùng.

Một đơn vị khác là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL - mã chứng khoán OIL) công bố quý đầu năm nay đạt doanh thu thuần hơn 20.537 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ chi phí lãi vay tăng cao hơn và kết quả lợi nhuận sau thuế của PVOIL còn 265,6 tỉ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, PVOIL cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng. Với giá dầu thô kế hoạch là 70 USD/thùng, công ty đặt ra mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất năm 2023 là 50.000 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 600 tỉ đồng, tăng 20% so với kế hoạch năm 2022. Năm nay, PVOlL sẽ phát triển thêm 58 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số lên 700 cửa hàng xăng dầu trong hệ thống phân phối. Đặc biệt, công ty cũng tiếp tục hợp tác với Vinfast trong triển khai các trụ sạc điện cho ô tô tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL...