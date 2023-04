Masan 'bỏ túi' hơn 5.000 tỉ đồng lợi nhuận quý 1

Ngày 28.4, Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần 18.706 tỉ đồng, tăng 2,8% so với quý 1/2022. Lợi nhuận gộp đi ngang như cùng kỳ năm trước khi đạt 5.086 tỉ đồng. Có thể thấy, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, kết quả hoạt động kinh doanh của MSN vẫn khả quan. Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ tập trung cải thiện lợi nhuận với kỳ vọng vào nửa cuối năm 2023, lĩnh vực ngân hàng sẽ sáng sủa, lãi suất giảm, từ đó nâng cao khả năng sinh lời chung của công ty.

Doanh thu quý 1/2023 của Masan vẫn tăng trưởng MSN

Trong đó, The CrownX - nền tảng bán lẻ tiêu dùng hợp nhất WinCommerce và Masan Consumer Holdings - ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm trước, còn 13.300 tỉ đồng khi tâm lý người tiêu dùng thắt chặt. Tuy nhiên, hệ thống WinCommerce vẫn tăng được 0,5% doanh thu thuần khi đạt 7.335 tỉ đồng. Trong quý đầu năm nay, WinCommerce đã mở thêm 55 cửa hàng WinMart+ và 1 WinMart, nâng tổng cộng lên 3.442 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị minimart và siêu thị.

Trong khi đó, doanh thu của Masan MEATLife đạt 1.600 tỉ đồng, tăng cao 71,8% so với quý 1/2022. Doanh thu tăng cao trên tất cả phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến. Hay chuỗi cửa hàng Phúc Long cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu cửa hàng flagship ghi nhận 311 tỉ đồng, tăng 11,8% trong quý 1/2023. Tuy nhiên, biên lợi nhuận EBITDA giảm do doanh thu trên mỗi cửa hàng thấp hơn. Bên cạnh đó, Phúc Long đã đóng cửa các ki-ốt hoạt động kém hiệu quả.

Một công ty con khác là Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MHT) cũng bị giảm doanh thu 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, do giá đầu ra thấp ảnh hưởng tiêu cực lên sản lượng của mỏ Núi Pháo và hiệu ứng cơ sở từ H.C.Starck khiến khách hàng tích trữ hàng tồn kho vào đầu năm 2022; giá vonfram trong quý 1/2023 trung bình ở mức 335 USD/mtu, cao hơn 2% so với quý 1/2022 là 328 USD/mtu. Hay ngân hàng Techcombank - công ty liên kết của Masan - cũng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước khi còn đóng góp 961 tỉ đồng vào biên lợi nhuận EBITDA của tập đoàn...