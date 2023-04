Doanh nghiệp báo lợi nhuận giảm thê thảm

Một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố kết quả hoạt động quý 1/2023 với lợi nhuận giảm thê thảm. Chẳng hạn, Công ty CP Chứng khoán KIS vừa công bố doanh thu hoạt động trong quý đầu năm giảm 17% so với cùng kỳ, đạt hơn 479 tỉ đồng. Sau khi trừ các chi phí, KIS ghi nhận mức lãi trước thuế gần 99 tỉ đồng và lãi sau thuế gần 79 tỉ đồng, cùng giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

CNG Việt Nam công bố lãi quý 1/2023 giảm thê thảm so với cùng kỳ năm 2022 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel (VCA) là doanh nghiệp thép đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với lãi ròng giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu trong quý đầu năm nay đạt hơn 506 tỉ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ và lãi quý 1 chỉ đạt 5,3 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Công ty giải thích do sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm khiến doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ công ty thực hiện nhiều biện pháp giảm chi phí sản xuất cũng giúp lợi nhuận gộp tăng. Ngược lại, chi phí quản lý tăng cao do chi phí thuê đất phân bổ tăng và tạm trích dự phòng trợ cấp thôi việc năm 2023 số tiền gần 4,8 tỉ đồng.



Đồng cảnh ngộ, mới đây, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicostone (VCS) tiết lộ kết quả quý 1/2023 với doanh thu giảm 37 - 38%, lợi nhuận giảm một nửa so với quý 1/2022, đạt khoảng 190 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế trong khi cùng kỳ năm ngoái khoảng 371 tỉ đồng. Nhận định về triển vọng kinh doanh, người đứng đầu Vicostone cho biết thực tế, tình hình kinh tế cũng như thị trường xây dựng chưa có dấu hiệu phục hồi.

Thậm chí, Công ty CNG Việt Nam công bố doanh thu 3 tháng đầu năm nay đạt 738,13 tỉ đồng, giảm 26% và lãi trước thuế còn 11,14 tỉ đồng, giảm đến 75% so với cùng kỳ 2022. So với chỉ tiêu quý 1/2023, chỉ tiêu doanh thu CNG hoàn thành 99,82% kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận chỉ đạt 49% kế hoạch...

Theo báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2023 của 32 công ty trong phạm vi nghiên cứu do SSI Research thực hiện, có 12 đơn vị được dự báo lợi nhuận sụt giảm có BSR, DCM, DGW, DPM, FRT, GAS, HAH, HPG, HSG, QTP, TRA, VTP. Cụ thể, hai công ty cùng ngành bán lẻ là Công ty CP Thế giới số (Digiworld) và Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được dự báo giảm sâu trong quý 1/2023 do doanh thu từ điện thoại, máy tính xách tay giảm. Cụ thể, lãi sau thuế của Digiworld ước giảm 60% so với cùng kỳ xuống 85 tỉ đồng; lãi sau thuế của FPT Retail giảm 70% so với cùng kỳ xuống 60 tỉ đồng...