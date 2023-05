Giá xăng dầu hôm nay 6.5.2023: Tuần giảm thứ 3 liên tiếp, mất hơn 5%

Ngày 6.5, đóng phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giao tháng 7 đóng cửa tăng 2,8 USD, tương đương 3,9%, lên mức 75,3 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 2,78 USD, tương đương 4,1%, lên mức 71,34 USD/thùng sau bốn ngày giảm sốc.

Tuy nhiên, cú quay đầu phục hồi tới 4% của giá dầu vào phiên giao dịch cuối tuần cũng không thể kéo giá dầu khỏi tuần giảm thứ ba liên tiếp. Tính hết tuần này, dầu thô Brent đã kết thúc tuần với mức giảm khoảng 5,3%, trong khi dầu WTI giảm tới 7,1%. Đây là tuần giảm giá dầu thô thứ 3 liên tiếp.

Giá dầu thế giới giảm tuần thứ 3 liên tiếp OILPRICE

Trên Reuters, các nhà phân tích cho rằng, giá dầu đã lao dốc không phanh trong các phiên đầu tuần do lo ngại khủng hoảng ngân hàng xảy ra, suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu dầu giảm. Đến nay, giá dầu đang cố gắng đảo ngược tình trạng mất giá, bởi trong thực tế, nguồn cung dầu thô tháng 5 có thể giảm so với trước do các quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cắt giảm sản lượng tự nguyện. Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của Oanda cũng đưa ra nhận xét về khả năng cắt giảm nguồn cung của OPEC+ vào tháng 6 đang hỗ trợ giá dầu.

Trong một diễn biến khác, số liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nước này đã tạo 253.000 việc làm mới trong tháng 4, cao hơn ước tính của các nhà phân tích. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng bất chấp cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng và nền kinh tế đang trên đà giảm tốc. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, hoạt động của nhà máy bất ngờ sụt giảm trong tháng 4 do đơn đặt hàng giảm và nhu cầu trong nước giảm. Thông tin từ Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi, một số khách hàng châu Á đã giảm nhập 5% dầu thô vào tháng 5 và tập đoàn dầu mỏ này cũng có kế hoạch giảm sản lượng 1,16 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 5 đến thời gian còn lại của năm.

Trong nước, ngày 6.5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo giá tại kỳ điều chỉnh ngày 4.5 vừa qua. Cụ thể, xăng E5 RON92 21.437 đồng/lít, xăng RON95 22.320 đồng/lít, dầu diesel 18.254 đồng/lít, dầu hỏa 18.528 đồng/lít và dầu mazut 15.509 đồng/kg.