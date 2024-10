Công ty bảo hiểm báo thua lỗ do ảnh hưởng bão số 3

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã chứng khoán ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với khoản lỗ trước thuế 20,1 tỉ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, công ty báo lãi 71,2 tỉ đồng trước thuế. Trong quý 3/2024, công ty bị thua lỗ chủ yếu do thiệt hại từ cơn bão số 3.

Công ty bảo hiểm báo lỗ quý 3/2024 do ảnh hưởng bão số 3 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABI giảm 57%, xuống 73,1 tỉ đồng trong bối cảnh tổng chi bồi thường bảo hiểm vọt lên 294 tỉ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của công ty, chi phí bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại đã vọt tăng do ảnh hưởng từ cơn Yagi. Phần lớn chi bồi thường tăng thêm tới từ khoản mục tăng dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, đạt 203,5 tỉ đồng trong quý 3/2024, so với chỉ 12,5 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, tổng cộng sau 9 tháng năm nay, công ty vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 162,8 tỉ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (mã chứng khoán MIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với lợi nhuận trước thuế 30,8 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, ước tính chi trả bồi thường cho khách hàng bị bão số 3 lên khoảng 230 tỉ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận của công ty giảm 3,3% so với cùng kỳ xuống 207,4 tỉ đồng, tương ứng thực hiện 47,1% kế hoạch cả năm.

Cơn bão số 3 (Yagi) đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của ngành bảo hiểm nói chung. Tổng số tiền ước tính thiệt hại do cơn bão và lũ lụt gây ra lên tới gần 12.000 tỉ đồng. Đây là con số thiệt hại lớn nhất từ cơn bão Yagi trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ...