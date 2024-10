Công ty chứng khoán nơi lợi nhuận hàng trăm tỉ nơi lỗ nặng

Nhiều công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh năm quý 3/2024 với mức lợi nhuận khác nhau. Trong nhóm vẫn tăng trưởng về doanh thu hoặc lợi nhuận có mặt nhiều doanh nghiệp lớn. Chẳng hạn, Công ty chứng khoán Vietcap (VCI) công bố đạt doanh thu quý 3/2024 là 974 tỉ đồng, tăng 46% và lợi nhuận sau thuế 215 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Vietcap đạt 692 tỉ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty chứng khoán nơi báo lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng nơi thua lỗ trong quý 3/2024 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Một doanh nghiệp khác là Công ty chứng khoán VPS công bố lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỉ đồng trong quý 3 vừa qua, gấp 2,5 lần kết quả cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng sau 9 tháng, VPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 1.684 tỉ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm 2023. Công ty chứng khoán SSI báo cáo quý 3/2024 đạt lãi sau thuế 750 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, lãi sau thuế của SSI đạt 2.313 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Hay Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam công bố lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 gần 167 tỉ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước và tổng cộng sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế tăng 12% đạt 479 tỷ đồng...

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán có quy mô nhỏ báo kết quả kinh doanh ảm đạm với mức thua lỗ. Ví dụ, Công ty chứng khoán UP - tên mới của Công ty chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2024 chỉ hơn 4,7 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thu hẹp doanh thu môi giới và tư vấn tài chính. Kết quả công ty bị lỗ 4,6 tỉ đồng. Tổng cộng sau 9 tháng hoạt động, Công ty chứng khoán UP bị lỗ gần 500 triệu đồng.

Hay Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt cũng báo lỗ trong quý 3 vừa qua với hơn 3 tỉ đồng. Tổng cộng sau 9 tháng đầu năm nay, công ty có lãi sau thuế 17,3 tỉ đồng nhưng vẫn lỗ từ các năm trước đến cuối tháng 9 lên 10 tỉ đồng. Một đơn vị khác thua lỗ nặng hơn là Công ty chứng khoán Everest quý 3/2024 bị lỗ gần 28 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi sau thuế đến 58 tỉ đồng. Theo giải trình từ công ty, giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư giảm làm tăng chi phí đánh giá lại. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tự doanh giảm, dẫn đến hiệu quả kinh doanh đi xuống. Như vậy 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận lũy kế của Everest chỉ còn 4 tỉ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước...