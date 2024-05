Nắng nóng kỷ lục giúp doanh nghiệp điện thu lợi nhuận 'khủng'

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty CP (mã chứng khoán POW) công bố tình hình kinh doanh tháng 4 với lợi nhuận tăng vọt dù 3 tháng đầu năm sụt giảm. Công ty cho biết tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại TP.HCM nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh.

Nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 4 giúp doanh nghiệp điện có lợi nhuận lớn NGỌC THẮNG

Điều này khiến sản lượng điện của các nhà máy thuộc POW tăng cao. Cụ thể, nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 trong tháng 4 khả năng cấp khí thực tế đáp ứng yêu cầu vận hành. Với giá điện thị trường thuận lợi, nhà máy Cà Mau 1 và 2 chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng. Tương tự, nhà máy điện Vũng Áng 1, do giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, nhà máy chào giá vận hành đạt sản lượng và lợi nhuận cao trong tháng 4; Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng; Nhà máy điện Hủa Na chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng với giá thị trường cao...

Ước tính doanh thu bán điện của toàn tổng công ty trong tháng 4 đạt gần 3.240 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước với đóng góp chủ yếu từ nhà máy Cà Mau 1 và 2 cùng Vũng Áng 1. Tổng công ty cho hay doanh thu này chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế, phí tài nguyên và không bao gồm sản lượng, doanh thu ngoài thị trường.

POW là một công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Theo công bố, tháng 4, sản xuất điện của tập đoàn đạt 3,19 tỉ kWh, vượt 12,3% mục tiêu tháng, tăng 22,3% so với tháng 3. Sản lượng điện huy động trung bình ngày trong toàn tập đoàn đạt 106 triệu kWh/ngày, cao nhất từ đầu năm, tăng 26,4% so với mức huy động trung bình ngày trong tháng 3. Tổng doanh thu toàn tập đoàn 4 tháng ước đạt 308.200 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 14.900 tỉ đồng, vượt 74% mục tiêu 4 tháng...