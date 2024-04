Bất ngờ khi các 'ông lớn' điện, dầu khí lao dốc lợi nhuận

Một số "ông lớn" trong ngành dầu khí, điện... bất ngờ báo cáo lợi nhuận giảm sâu trong quý 1/2024. Chẳng hạn, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty CP (mã chứng khoán POW) thông tin tổng sản lượng điện quý 1/2024 đạt 3,54 triệu kWh, bằng 86% kế hoạch và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu của toàn tổng công ty ước đạt 6.279 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công ty ước tính lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty là 51 tỉ đồng, giảm gần 93% so với quý 1/2023.

Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lỗ trong quý 1/2024 NT2

Doanh nghiệp cho biết sản lượng điện tăng so với kế hoạch dẫn đến doanh thu tăng tại một số công ty con. Tuy nhiên, tại các đơn vị như PV Power Nhơn Trạch, PV Power Hà Tĩnh, PV Power Nhơn Trạch 2... do sản lượng điện phát thấp hơn kế hoạch giao nên doanh thu giảm so với kế hoạch quý. Đồng thời, giá điện thị trường trong 3 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ các năm trước, trung bình đạt 1.500 đồng/kWh, thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2023 là 1.689 đồng/kWh đã làm giảm doanh thu tại các nhà máy điện...

Trước đó, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) đã tổ chức sơ kết công tác quý 1/2024. Lãnh đạo doanh nghiệp thông tin doanh thu hợp nhất ước thực hiện đạt 3.169 tỉ đồng, giảm 18% và lợi nhuận trước thuế ước đạt 202 tỉ đồng, giảm 24% so với quý 1/2023.

Cũng bị lao dốc về lợi nhuận còn có Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán PSH). Cụ thể, PHS vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt gần 476 tỉ đồng, giảm đến 88% so với cùng kỳ 2023. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp xăng dầu này bị lỗ sau thuế hơn 29,3 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 199 tỉ đồng. Đây là một trong những nhà phân phối xăng dầu lớn nhất khu vực Tây Nam bộ.

Hay Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo cáo doanh thu quý 1/2024 đạt 282 tỉ đồng, giảm tới 88% so với cùng kỳ năm trước. Công ty này bị lỗ 158,2 tỉ đồng trong khi quý 1/2023 có lãi trước thuế 246,2 tỉ đồng, tương ứng giảm 164,2%. Theo giải trình, công ty cho biết quý 1/2024 sản lượng điện giảm mạnh khiến doanh thu sản xuất điện giảm 1.921 tỉ đồng; lợi nhuận từ hoạt động giảm 3,5 tỉ đồng...