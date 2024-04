Bất chấp tín dụng tăng thấp, nhiều ngân hàng vẫn thu lợi nhuận khủng

Là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đạt tổng doanh thu 6.438 tỉ đồng, tăng 4,6% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỉ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà băng này cho hay thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng gần 51% so với cùng kỳ năm trước, đạt 705 tỉ đồng. Trong quý đầu năm nay, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá của SeABank tăng 4,3% so với cùng kỳ và tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 181.238 tỉ đồng, tăng ròng 1.487 tỉ đồng.

Các ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận khủng dù tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 ở mức thấp NGỌC THẮNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên vừa diễn ra đầu tháng 4, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết vẫn giữ được NIM (biên lợi nhuận) tốt vì ngân hàng quản lý tốt thương hiệu, chất lượng khách hàng cũng rất tốt nên phần trích lập dự phòng không quá cao. Lãnh đạo VIB cũng cho hay, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt khoảng 1% ở quý 1/2024 và lợi nhuận ước đạt hơn 2.600 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Ngân hàng này đã đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm nay là 12.045 tỉ đồng, tăng 13% so với 2023.

Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng chia sẻ với cổ đông về kết quả kinh doanh quý 1/2024. Theo đó, tăng trưởng tín dụng tại ACB đạt 3,7%, cao hơn gấp đôi so với mức tăng toàn ngành và cũng tốt hơn cùng kỳ năm trước. Ước tính lợi nhuận đạt 4.900 tỉ đồng, sát kế hoạch của cả năm, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước khoảng 5% do cùng kỳ năm trước có khoản thu bất thường từ xử lý nợ. Nếu loại trừ bỏ yếu tố bất thường của cùng kỳ thì quý 1/2024 tăng trưởng ACB là 3%. Theo kế hoạch, ACB đặt chỉ tiêu có lãi trước thuế cả năm 2024 ở mức 22.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2023...

Theo dự báo, lợi nhuận quý 1/2024 của các ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định, duy trì ở mức cao bất chấp tăng trưởng tín dụng ở mức thấp. Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm đến ngày 25.3, tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 13,6 triệu tỉ đồng, tăng 0,26% so với cuối năm 2023 (riêng tháng 3 tăng 0,98%).

Hầu hết các ngân hàng cũng tự tin đặt ra chỉ tiêu kinh doanh năm nay với tăng trưởng lợi nhuận từ 10% trở lên so với năm vừa qua.