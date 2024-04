Giá USD hôm nay 3.4.2024: Ngân hàng đồng loạt vượt 25.000 đồng

Sáng 3.4, giá USD trong nước đồng loạt tăng. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố duy trì ở mức 24.020 đồng, tăng 16 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đều vượt trên 25.000 đồng sau một ngày. Cụ thể, Vietcombank tăng 80 đồng khi mua vào 24.680 đồng, bán ra lên 25.050 đồng; BIDV tăng 110 đồng, đưa giá mua lên 24.755 đồng và bán ra lên 25.065 đồng; Eximbank tăng 100 đồng, mua vào lên 24.690 đồng và bán ra 25.090 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do tăng 20 đồng khi mua vào 25.440 đồng và bán ra lên 25.540 đồng. Do tăng ít hơn nên giá USD tự do rút ngắn khoảng cách với ngân hàng, xuống 450 đồng thay vì 550 đồng như hôm qua.

Giá USD trong các ngân hàng đồng loạt tăng trên 25.000 đồng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index còn 104,55 điểm, thấp hơn 0,23 điểm so với hôm qua. Đồng USD đã giảm sau khi đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng sau một báo cáo mới cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ giữ ổn định ở mức cao hơn trong tháng 2.

Hôm qua, Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại Mỹ cho biết các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa của Mỹ đã phục hồi nhiều hơn dự kiến trong tháng 2, được thúc đẩy bởi nhu cầu về máy móc và vận tải thương mại khi hoạt động sản xuất lấy lại thăng bằng. Trước đó, báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) ngày 1.4 cũng cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã mở rộng trong tháng 3, mức tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng 9.2022.

Gần đây, nhiều quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra quan điểm thận trọng hơn về việc giảm lãi suất. Mới nhất, hai chủ tịch chi nhánh Fed là bà Mary Daly của San Francisco và bà Loretta Mester của Cleveland đều dự báo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng các quan chức sẽ không hành động quá sớm.

Theo công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư đã giảm dự báo xác suất về việc hạ lãi suất vào tháng 6 xuống còn 58% từ mức 60% trước khi có dữ liệu ISM.