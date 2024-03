Giá USD hôm nay 19.3.2024: Thị trường tự do tăng trở lại

Sáng 19.3, giá USD biến động trái chiều. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 24.540 đồng nhưng giữ nguyên giá bán 24.890 đồng. Ngược lại, Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 24.480 đồng, bán ra xuống 24.870 đồng... Riêng giá USD tự do tăng 20 đồng so với hôm qua, lên mức mua vào 25.450 và bán ra 25.550 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn ngân hàng từ 660 - 680 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 2 đồng so với hôm qua, xuống 23.992 đồng.

Giá USD sáng 19.4 biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 103,27 điểm, cao hơn 0,15 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đi lên trước một loạt cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần là 4,348%, làm tăng thêm sức mạnh của đồng bạc xanh khi thị trường nhận thấy lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Đáng chú ý nhất là cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 19 - 20.3. Dự kiến Fed sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào liên quan tới việc cắt giảm lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư đang kỳ vọng 51% khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6. Tỷ lệ này đã giảm mạnh so với mức 60% trong tuần qua.

Một số nhà phân tích cho rằng thị trường đang "nín thở" chờ xem quyết định của Fed. Nhưng trước mắt sẽ là quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tối 19.3 vì có thể cho thấy lạm phát toàn cầu đang tăng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được kỳ vọng sẽ thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của mình tại cuộc họp kéo dài 2 ngày kết thúc vào ngày 19.3.