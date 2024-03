Giá USD hôm nay 18.3.2024: Đô tự do lao dốc, đầu cơ tỷ giá khóc ròng

Sáng 18.3, giá USD tự do giảm mạnh. Một số điểm thu đổi ngoại tệ hiện mua USD với giá 25.430 và bán ra 25.530 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do giảm 130 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.994 đồng, tăng 15 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đi ngang sáng đầu tuần. Chẳng hạn, Vietcombank duy trì giá mua 24.520 đồng, bán ra 24.890 đồng; Eximbank tiếp tục mua vào 24.490 đồng, bán ra 24.880 đồng...

Giá USD tự do sáng 18.3 lao dốc NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 103,12 điểm, cao hơn 0,04 điểm so với cuối tuần qua. Theo Investing, đồng USD đã duy trì xu hướng tích cực sau một tuần chứng kiến dữ liệu lạm phát của Mỹ nóng hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về những tín hiệu “diều hâu” từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Fed sẽ họp trong hai ngày 19 - 20.3 và dự kiến sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào liên quan tới việc cắt giảm lãi suất. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đã giảm bớt kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 60% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, xác suất này đã giảm so với mức 74% một tuần trước đó.

Hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát mới đây của Bloomberg đều kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất ba lần trong năm nay, lần đầu vào tháng 6 - phù hợp với dự đoán của thị trường.

Ngoài Fed, tuần này cũng có nhiều ngân hàng trung ương họp về chính sách tiền tệ như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ... Trong đó, quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào ngày 19.3 cũng có ý nghĩa quan trọng. BoJ đang đứng trước thời khắc quan trọng khi các quan chức ngân hàng trung ương Nhật Bản cân nhắc có nên chấm dứt hệ thống lãi suất âm cuối cùng trên thế giới ngay bây giờ hay đợi đến tháng 4.