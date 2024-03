Giá USD hôm nay 5.3.3024: Đồng loạt tăng mạnh

Sáng 5.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.012 đồng, tăng 8 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng cao so với hôm qua. Chẳng hạn, Eximbank tăng 40 đồng ở chiều mua, lên 24.450 đồng và cộng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 24.830 đồng; ngân hàng Vietcombank tăng 30 đồng khi mua vào lên 24.480 đồng, bán ra 24.850 đồng; BIDV tăng 15 - 25 đồng, đưa giá mua lên 24.530 đồng và bán ra 24.830 đồng...

Tương tự, giá USD tự do tiếp tục tăng mạnh, đưa giá mua lên 25.540 đồng và bán ra 25.670 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng 60 đồng ở chiều mua và tăng 80 đồng ở chiều bán. Hiện giá USD tự do cao hơn ngân hàng từ 800 - 820 đồng, gần gấp đôi mức chênh lệch của cuối năm 2023.

Giá USD sáng 5.3 đồng loạt tăng cao NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang khi chỉ số USD-Index vẫn duy trì quanh mức 103,8 điểm như hôm qua. Hầu hết các cặp tiền tệ chính đều giao dịch cầm chừng khi các nhà đầu tư đang chờ nhiều sự kiện có khả năng tác động đến thị trường trong tuần này. Đó là việc Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Jerome Powell - sẽ điều trần trước các nhà lập pháp vào thứ tư và thứ năm, sau đó là dữ liệu bảng lương của Mỹ sẽ công bố vào thứ sáu, với dự báo chỉ ra mức tăng vững chắc là 200.000 việc làm sau mức tăng vọt 353.000 việc làm vào tháng 1. Đặc biệt, hôm nay (5.3 theo giờ Mỹ) sẽ diễn ra ngày bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ.

Một số nhà phân tích cho rằng, bảng lương là động lực lớn để Chủ tịch Fed có thể cảm thấy thoải mái với diễn biến hiện tại trong việc việc cắt giảm lãi suất. Ngược lại, nếu nhận được một bảng lương mạnh khác sau báo cáo vào thứ sáu tới thì có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường đối với chính sách của Fed.

Theo CME Fed Watch Tool, thị trường đang đặt cược 66% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6. Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng sẽ có từ 3 đến 4 lần cắt giảm lãi suất với mức 25 điểm cơ bản trong năm nay, không xa so với dự đoán của Fed được công bố vào tháng 12.2023.