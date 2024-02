Giá USD hôm nay 26.2.2024: Thị trường tự do tăng cao, vượt xa ngân hàng

Sáng 26.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.004 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần qua. Nếu tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm khoảng 44 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank giảm 10 - 20 đồng, đưa giá mua xuống 24.410 đồng, bán ra xuống 24.800 đồng trong khi Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 24.420 đồng và bán ra 24.790 đồng như cuối tuần qua...

Riêng giá USD tự do được giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.200 đồng nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua, lên 25.300 đồng. Giá USD tự do lên cao hơn ngân hàng đến 500 đồng.

Giá USD tự do sáng 26.2 tiếp tục tăng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần với chỉ số USD-Index đang ở mức 103,92 điểm, tăng không đáng kể so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã ghi nhận mức giảm trong tuần qua và là tuần giảm đầu tiên trong năm 2024 khi các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn dự kiến trước đó.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, sau một loạt dữ liệu kinh tế trong tháng đầu năm, nền kinh tế Mỹ chưa thể hồi phục như mong đợi. Điều này cũng khiến cho bức tranh kinh tế thế giới gần đây chủ yếu là một gam màu xám với tình hình tăng trưởng trì trệ ở những nền kinh tế đầu tàu. Trong bối cảnh địa chính trị vẫn còn nhiều bất ổn, xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục kéo dài hay căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ khiến các chuyên gia kinh tế đều tỏ ra thận trọng về triển vọng kinh tế thế giới trong năm nay.

Triển vọng của đồng bạc xanh vẫn lạc quan trong bối cảnh có nhiều tín hiệu cho thấy Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, có nhiều điều không chắc chắn cho kinh tế thế giới nói chung hay đồng bạc xanh nói riêng vì 2024 là năm bầu cử lớn trên toàn cầu, trong đó có Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới...