Giá USD hôm nay 20.2.2024: Ngân hàng đồng loạt tăng

Sáng 20.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.988 đồng, tăng 9 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên. Chẳng hạn, Eximbank tăng từ 20 đồng ở chiều mua, lên 24.310 đồng và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 24.690 đồng; Vietcombank tăng 20 đồng khi mua vào 24.330 đồng và bán 24.700 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do biến động trái chiều khi tăng 70 đồng ở chiều mua vào, lên 24.970 đồng nhưng giữ nguyên giá bán 25.070 đồng. Hiện giá USD tự do vẫn duy trì mức cao hơn so với trong ngân hàng khoảng 370 đồng.

Giá USD sáng 20.2 đồng loạt tăng HUY HƯNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 104,26 điểm, cao hơn 0,05 điểm so với hôm qua. Thị trường Mỹ hôm qua đã đóng cửa nghỉ lễ ngày Tổng thống nên khối lượng giao dịch ghi nhận thấp.

Chỉ số USD-Index đã ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 11.2023 sau khi số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến vào tháng 1. Trong những ngày gần đây, đồng bạc xanh có hạ nhiệt sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này giảm vào tháng trước nhưng vẫn ở mức cao khi thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất vẫn chưa thể xác định. Nhiều quan chức của Fed vẫn cho rằng cần thêm dữ liệu để cho thấy áp lực lạm phát thực sự giảm trước khi quyết định thực hiện giảm lãi suất.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Fed dự kiến công bố vào ngày 21.2, để có thêm gợi ý về thời điểm cơ quan này có thể bắt đầu hạ lãi suất.

Theo công cụ CME Fed Watch, thị trường hiện dự báo xác suất 77% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6 tới. Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 90 điểm cơ bản trong năm nay, giảm mạnh so với mức khoảng 145 điểm cơ bản được kỳ vọng vào đầu tháng 2...