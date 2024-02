Giá USD hôm nay 5.2.2024: 'Đô' tự do tiến sát 25.000 đồng

Sáng 5.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.954 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Ngân hàng Eximbank duy trì giá mua 24.110 đồng và bán ra 24.500 đồng, còn Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua lên 24.130 đồng và bán ra 24.520 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục tăng khi giá mua lên 24.870 đồng và bán ra 24.970 đồng. So với cuối tuần qua, Giá USD tự do tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 60 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do tăng cao sáng 5.2 NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế vẫn tiếp đà tăng. Đầu ngày, chỉ số USD-Index lên 104,13 điểm, tăng 0,31 điểm so với hôm qua. Theo Investing, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng qua sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tăng thêm nhiều việc làm trong tháng 1 so với dự kiến, làm cơ hội cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) xuống thấp.

Số việc làm đã tăng 353.000 vào tháng trước, vượt dự đoán của các nhà kinh tế với con số 180.000. Thu nhập trung bình mỗi giờ cũng tăng 0,6% sau khi tăng 0,4% trong tháng 12.2023.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, dữ liệu này đã hoàn toàn “thổi bay" kỳ vọng của thị trường và các nhà giao dịch đã giảm mạnh xác suất về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và giảm cả số lần cắt giảm dự kiến mà Fed sẽ thực hiện trong năm nay.

Trước đó, đồng bạc xanh sụt giảm sau khi Chủ tịch Fed Powell cho biết, cơ quan này hiện vẫn chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed khẳng định tháng 3 không phải là kịch bản cơ sở cho việc cắt giảm lãi suất, nhưng cũng không hoàn toàn loại bỏ kịch bản này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng 21% cơ hội cắt giảm lãi suất vào tháng 3, giảm từ mức 38% vào thứ 5 tuần qua và xác suất 75% cho tháng 5, giảm từ mức 94% trước đó.