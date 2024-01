Giá USD hôm nay 29.1.2024: Đô la Mỹ thị trường tự do tuột dốc

Sáng 28.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.036 đồng, giữ nguyên như cuối tuần qua. Ngân hàng Nhà nước giữ giá mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng và bán ra 25.187 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi ngang. Ví dụ, Eximbank tiếp tục mua vào 24.370 đồng, bán ra 24.760 đồng; Vietcombank vẫn giữ giá mua 24.395 đồng và bán ra 24.765 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục đi xuống khi chiều mua vào còn 24.960 đồng, bán ra còn 25.060 đồng, giảm 20 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD tự do sáng 29.1 tiếp tục giảm NGỌC THẮNG

Mặc dù đã hạ nhiệt trong hai ngày cuối tuần qua nhưng tính chung trong tháng đầu năm, đồng bạc xanh tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đã tăng 1,4% so với cuối năm 2023 lên mức 24.611 đồng/USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11.2022. Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước cũng tăng thêm 0,7% so với đầu năm. Trong khi đó, giá USD tự do đã tăng khoảng 1,4% so với cuối năm 2023.

Giá USD trong nước lên cao chủ yếu theo đà tăng của thế giới. Hiện chỉ số USD-Index đạt 103,3 điểm, cộng 0,01 điểm so với cuối tuần qua và tăng hơn 2% so với cuối năm 2023. Đồng USD tăng cao đồng nghĩa với nhiều đồng tiền khác giảm mạnh. Chẳng hạn, đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc ghi nhận mức giảm khoảng 1,04% trong tháng đầu năm, trong khi đó, đồng yen Nhật mất giá mạnh nhất khoảng 4,7%...

Điều này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục các biện pháp nới lỏng tiền tệ, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chần chừ trong việc chấm dứt chính sách lãi suất âm.

Hiện thị trường giao dịch ở mức thấp khi các nhà đầu tư chờ một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào tuần này. Đó là bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 1 và đặc biệt là cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 20 - 31.1...