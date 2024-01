Giá USD hôm nay 22.1.2024: Đô tự do tăng vọt, bỏ xa 25.000 đồng

Sáng 22.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.031 đồng, giảm 6 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ. Chẳng hạn, Eximbank giữ nguyên chiều mua vào 24.320 đồng nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.710 đồng. Ngược lại, Vietcombank tăng 5 đồng, đưa giá mua lên 24.350 đồng và bán ra lên 24.720 đồng…

Riêng giá USD tự do tăng cao khi được mua vào 24.980 đồng và bán ra 25.080 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do đã tăng thêm 100 đồng.

Giá USD tự do sáng 22.1 tăng vọt NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index tuột dưới mức 103 điểm. Đầu ngày, USD-Index đang xoay quanh 102,96 điểm, giảm 0,06 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã có một tuần tăng cao nhưng dần hạ nhiệt vào cuối tuần.

Bộ Lao động Mỹ cuối tuần qua công bố số lượng công nhân nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 16.000 xuống còn 187.000 (tuần kết thúc vào ngày 13.1), giảm so với ước tính sửa đổi của tuần trước là 203.000 đơn. Điều này làm dấy lên kỳ vọng thị trường lao động mạnh hơn sẽ làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa thể đẩy nhanh tốc độ giảm lãi suất.

Trong tuần này, Mỹ sẽ có hai báo cáo kinh tế lớn mà theo CNBC có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Đó là Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố ước tính GDP quý 4/2023 vào ngày 25.1. Các chuyên gia được Dow Jones khảo sát dự đoán tăng trưởng GDP trong 3 tháng cuối năm 2023 đạt 1,7% và sẽ là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ khi GDP giảm 0,6% vào quý 2/2022.

Một ngày sau đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tháng 12.2023 - đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Các chuyên gia cho rằng PCEPI lõi (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động) sẽ tăng 0,2% so với tháng trước đó và 3% so với cùng kỳ năm trước...