Giá USD hôm nay 8.1.2024: 'Đô' tự do tăng vượt 24.800 đồng

Sáng 8.1, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.933 đồng, nhích nhẹ 1 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại chưa thay đổi. Cụ thể, Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 24.140 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 24.530 đồng; Vietcombank giữ nguyên giá mua 24.160 đồng và bán ra 24.530 đồng…

Riêng giá USD tự do được mua vào 24.730 đồng và bán ra 24.830 đồng, tăng 30 đồng so với cuối tuần qua. Hiện giá USD tự do đã cao hơn ngân hàng trên 300 đồng.

Ngược lại, đồng yen Nhật lao dốc mạnh trong tuần qua và hiện vẫn ở mức thấp. Ví dụ, Vietcombank mua vào 163,19 đồng, bán ra 172,74 đồng, thấp hơn 3 đồng so với đầu tuần trước.

Giá USD tự do sáng 8.1 tăng cao vượt 24.800 đồng NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index còn 102,09 điểm, thấp hơn 0,05 điểm so với cuối tuần. Đồng bạc xanh đã ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm chính thức hàng tháng. Dữ liệu công bố hôm thứ năm tuần trước cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân ở Mỹ đã bổ sung nhiều vị trí hơn dự kiến trong tháng 12.2023, với bảng lương tư nhân ADP đạt 164.000 vào tháng trước, tăng từ mức điều chỉnh giảm 101.000 vào tháng 11.2023. Hiện các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm từ quý 1.2024.

Trong khi đó, đồng yen Nhật đã giảm mạnh. Hiện 1 đồng USD đổi được 144,63 USD, giảm 0,03% so với cuối tuần trước. Đồng yen Nhật đi xuống do các dữ liệu công bố trong tuần qua cho thấy hoạt động sản xuất tại nước này yếu dần ở tốc độ nhanh chóng trong tháng 12.2023. Điều này diễn ra sau trận động đất mạnh 7,6 độ vào đầu năm và trở thành yếu tố quan trọng làm suy yếu đồng tiền này. Theo một số nhà phân tích, thị trường đang kỳ vọng ngày càng tăng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ chuyển từ lãi suất âm và chính sách Kiểm soát Dải lợi suất (YCC) vào tháng 4 sắp tới sẽ giúp hạn chế những tổn thất cho đồng yen.