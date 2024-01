Giá USD hôm nay 7.1.2024: Tăng đồng loạt trong tuần đầu năm

Trong tuần đầu tiên của năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 66 đồng/USD, lên 23.932 đồng/USD, tương ứng mức tăng 0,27%. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD nhanh hơn, lên 0,45% so với cuối năm 2023, tương ứng 110 đồng/USD. Eximbank mua USD với giá lên 24.130 - 24.220 đồng/USD, bán ra 24.532 đồng/USD. Vietcombank mua vào 24.160 -24.190 đồng, bán ra 24.530 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tăng lên 24.770 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra ở mức 24.820 đồng/USD, tăng thêm 20 đồng/USD so với ngày trước đó.



Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh trong tuần qua tăng 1,1% và có tuần tăng giá tốt nhất kể từ giữa tháng 7.2023 đến nay. Chỉ số USD-Index lên lại mức 102,4 điểm. Đồng đô la đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần này do khả năng phục hồi kinh tế đã khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào quý đầu tiên của năm 2024. Các chuyên gia nhận định giá USD trong năm 2024 sẽ bị tác động bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Thị trường dự báo khả năng từ tháng 3, Fed sẽ giảm lãi suất USD, điều này khiến giá USD đi xuống.

Trong tuần qua, đồng bạc xanh tăng 2,2% so với đồng tiền Nhật Bản, hiện đang hướng tới đà tăng tuần tốt nhất kể từ tháng 6.2022. Đồng euro giảm nhẹ so với đồng USD, xuống còn 1,09405 USD. Đồng tiền chung euro của châu Âu giảm 0,9% trong tuần, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 và chấm dứt chuỗi ba tuần tăng.